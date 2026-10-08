Groningse jongeren willen saamhorigheid, blijkt uit JongerenTop

Foto: Harto Schillemans

Ruim vijftig jongeren en jongvolwassenen uit de provincie kwamen afgelopen maandag 5 oktober samen in het Kielzog in Hoogezand tijdens de zogeheten JongerenTop. Ze spraken over wonen en wat voor hen een thuis betekent.

Saamhorigheid bleek voor de jongeren een belangrijk thema. Ze willen hun buren kennen, zich veilig voelen en plekken hebben om elkaar te ontmoeten.

Ook betaalbaarheid, rust, groen, natuur, cultuur en toegankelijkheid werden genoemd. De ideeën worden meegenomen in de volkshuisvestingsprogramma’s van de provincie en gemeenten.

Uit een vooraf gehouden vragenlijst onder 481 jongeren blijkt dat 89 procent graag in Groningen wil blijven wonen. Tegelijkertijd maken velen zich zorgen over betaalbare woningen, hoge huren en lange wachttijden.

De JongerenTop is een experiment om jongeren structureel bij beleid te betrekken. De deelnemers krijgen later te horen wat er met hun voorstellen gebeurt.