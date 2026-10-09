Groningse cultuursector wil slimme brillen met camera en AI weren uit gebouwen en bij evenementen

De camera in de AI-bril van Meta - Foto: Kyu3a via Wikimedia Commons

Tientallen culturele organisaties in Groningen willen slimme brillen met een camera en kunstmatige intelligentie (AI) verbieden in hun gebouwen en tijdens evenementen. Ze vinden dat de brillen de privacy en veiligheid van bezoekers, medewerkers en artiesten aantasten.

De organisaties stuurden daartoe een gezamenlijk statement de wereld in. De ondertekenaars willen het verbod opnemen in hun huisregels. Ook vragen ze de overheid om duidelijke regels die de privacy en vrijheid van mensen beschermen. Medische hulpmiddelen en brillen die mensen om andere ondersteunende redenen gebruiken, vallen buiten het verbod.

De brillen kwamen de afgelopen tijd al meermaals in de aandacht, omdat mensen ongemerkt kunnen worden gefilmd en geanalyseerd met de apparaten. Volgens de organisaties tast dat het vertrouwen aan dat nodig is voor een open en respectvolle omgeving.

Onder de ondertekenaars zijn onder meer Forum Groningen, het Groninger Museum, Eurosonic Noorderslag, SPOT Groningen, Vera, Simplon, Noorderzon, het Grand Theatre en Club Guy & Roni. De organisaties roepen ook de horeca, sportsector en het onderwijs op om zich bij het statement aan te sluiten.