Gronings CDA-Kamerlid Etkin Armut in ’30 onder 30′

Etkin Armut van het CDA staat op plaats 18 op de kandidatenlijst. Foto: ingezonden

Gronings CDA-Kamerlid Etkin Armut staat in het jaarlijkse tijdschrift 30 onder 30, waarin dertig veelbelovende talenten onder de dertig jaar worden gepresenteerd.

De 28-jarige Armut maakte de overstap van het mbo naar het hbo en later naar de universiteit, waar ze haar master behaalde. Vorig jaar november nam ze afscheid van de Groningse gemeenteraad. Ze stond op plek 18 van de CDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen en werd op 12 november 2025 beëdigd als Tweede Kamerlid.

In de Tweede Kamer richt ze zich onder meer op onderwerpen als leesbevordering onder jongeren en minder schermgebruik. “Een mooie aanmoediging voor haar Kamerwerk en haar inzet voor onder andere veiligheid van vrouwen, onderwijs en de hersteloperatie in Groningen”, zegt de Groningse fractie van het CDA.