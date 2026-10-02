Gronings hotel wint publieksprijs duurzaamheidsaward

Foto: Team the Happy Traveler Gaia Awards uitreiking

Hotel The Happy Traveler heeft een duurzaamheidsprijs in de wacht weten te slepen. Het ging om de Gaia Green Awards, een Award om duurzaam ondernemen extra in het zonnetje te zetten.



Nadat het hotel was genomineerd door gasten, waren het dus ook gasten die ervoor hebben gezorgd dat de publieksprijs mee naar Groningen mocht worden genomen. The Happy Traveler ontving rond de 500 stemmen ontvangen en dat was ruim meer dan de nummer twee had binnengehaald, vertelde hotelmanager Rick Roelfsema in radioprogramma OOG Ochtendshow.



Gaia Award

De Gaia Green Awards is een onderscheiding voor duurzaamheid, vertelt Roelfsema. “Er is steeds meer aandacht voor duurzaamheid bij gemeentes en dergelijke. Deze prijs is bedoeld om bedrijven extra in het zonnetje te zetten die daar extra hun best voor doen.”

Hotel The Happy Traveler heeft de publieksprijs in de wacht gesleept, maar de juryprijs is naar een andere horecagelegenheid gegaan. Die ging naar Stayokay Hostel Amsterdam Stadsdoelen. Een terechte winnaar, stelt Roelfsema: “Ik moet ook eerlijk zeggen dat wij daar nog niet tegenop kunnen. Ze hebben een pand uit 1730, dat ze helemaal gasloos hebben gemaakt. Wij zijn een klein hotel in Groningen en wat we nu al voor elkaar hebben gekregen is geweldig, maar zij zijn duidelijk verder dan wij nu zijn.”

Inspiratie voor duurzaamheid

Op het festival waren diverse organisaties die het Gronings hotel verder op weg konden helpen en die hen ook wisten te inspireren, vertelt Roelfsema. Te denken valt aan een thee- en koffieleverancier, maar het hotel is zelf ook nog met allerlei dingen bezig om duurzamer te worden. Daarnaast werden ze ook geïnspireerd door andere deelnemers, waaronder natuurlijk de juryprijswinnaar. “Ik denk dat alle bedrijven die bezig zijn met duurzaamheid elkaar ook willen helpen om verder te komen”, zegt Roelfsema, “want samen sta je gewoon sterk.”

Maatschappelijke duurzaamheid

Niet alleen op het gebied van milieu wil het hotel duurzamer worden, maatschappelijke duurzaamheid is ook onderdeel van de plannen. Zo is men in gesprek met de gemeente Groningen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt proberen te helpen. “De eerste sollicitaties zijn geweest, dus ook daar zijn we mee bezig”.

De deelname aan deze editie van de Gaia Awards overviel de Groningers een beetje, omdat ze door anderen werden genomineerd, maar Roelfsema erkent dat ze nog niet helemaal klaar zijn met de veranderingen. “Wij gaan verder met onze plannen en wellicht dat we na een paar jaar voor de juryprijs gaan.”