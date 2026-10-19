Groninger Scheurkalender viert jubileum met film van zestien uur

Foto via Groninger Scheurkalender (Facebook)

De Groninger Scheurkalender verschijnt dit jaar voor de tiende keer. De jubileumeditie wordt op 24 oktober gepresenteerd in Forum Groningen. Ook wordt daar een trailer vertoond van een film met duizenden foto’s van Groningers die de scheurkalender niet haalde.

Voor de nieuwe kalender zijn ongeveer 1.200 foto’s ingezonden. Een jury selecteerde daaruit 320 foto’s. De overige inzendingen zijn door filmmaker Mark Witte samengebracht in een film over Groningen. De volledige film duurt meer dan zestien uur.

De trailer duurt een half uur en wordt op 24 oktober om 13.30, 16.30 en 20.30 uur vertoond in de Rabozaal van Forum. De toegang is gratis, maar reserveren is verplicht. Dit kan via de website van de Groninger Scheurkalender. Vanwege de grote belangstelling voor de officiële presentatie in de ochtend is er ook een extra presentatie om 19.00 uur.