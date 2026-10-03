Groninger Nacht schenkt Hoofdstation piano: “Binnen een uur was de piano alweer weg”

De Groninger Nacht heeft zaterdag het Hoofdstation een stationspiano cadeau gedaan. Er kon echter maar kort genoten worden van het cadeau: binnen een uur was de piano opgeruimd.

“Er zijn een aantal redenen waarom we de piano cadeau hebben gedaan”, vertelt Chris Garrit, één van de initiatiefnemers. “De laatste tijd komen er regelmatig berichten voorbij over agressie op het spoor en in de maatschappij. In Groningen kiest men er voor om op zulke momenten meer camera’s te plaatsen. Maar zo’n camera voorkomt het geweld niet. Muziek zou hier wel een rol in kunnen spelen. Sowieso doet muziek iets met het welzijn van mensen. Dat zag je vanochtend ook: Remko, die geholpen heeft om de piano op zijn plek te krijgen, ging erop spelen en diverse mensen bleven direct staan. Er werd geluisterd naar de klanken. Het station kreeg daarmee een heel ander aangezicht. En dat noem ik een grote vooruitgang.”

“Het Noorden wordt opnieuw achtergesteld”

Maar er zijn meer redenen. Garrit: “Ik heb onderzoek gedaan, en het Noorden wordt opnieuw achtergesteld. In het Noorden hebben stations geen piano’s. De dichtstbijzijnde waar je een stationspiano vindt is Hoogeveen. Assen, Leeuwarden en Groningen beschikken niet over het instrument. Ondertussen is het Hoofdstation nagenoeg klaar. De afgelopen periode heb ik contact geprobeerd te zoeken met spoorbeheerder ProRail en met de NS om over dit idee te praten: de bedrijven waren echter onbereikbaar. Er kwam geen reactie. Ik kreeg alleen chatbots aan de lijn die geen raad wisten met het woord ‘piano’. Dus op een gegeven moment hebben we een beslissing genomen: we plaatsen het gewoon. Als cadeau aan de reizigers, aan de gebruikers van het Hoofdstation, aan de inwoners.”

Goed gestemd instrument

Volgens Garrit werd er een mooi instrument geschonken: “In Groningen en ook in Leeuwarden heeft eerder een piano gestaan. Wat je bij stationspiano’s vaak ziet is dat ze niet goed gestemd zijn. Ze geven niet het beste geluid. Wij hebben een goede piano kunnen aanschaffen die van tevoren helemaal gestemd is. Vanochtend hebben we het instrument neergezet. Helaas is hij na een uur alweer opgeruimd. Waar de piano nu is, dat weten we niet, maar waarschijnlijk staat hij achter slot en grendel.”

Grimmige uitstraling

Garrit vindt het jammer: “Als er muziek in de openbare ruimte klinkt, dan worden er bruggen geslagen. Het doet op een positieve manier iets met mensen. Er zijn diverse wetenschappelijke onderzoeken hiernaar gedaan die dat ook laten zien. Het Hoofdstation kan dit goed gebruiken. De afgelopen periode ben ik op verschillende tijdstippen op het station geweest. Op bepaalde tijdstippen heeft het best wel een grimmige uitstraling. Maar als er op zo’n moment muziek klinkt, dan doet dat heel veel met de beleving. Het is dan minder erg om op een aansluiting of overstap te moeten wachten.”

De initiatiefnemers hopen ondertussen dat de piano teruggeplaatst gaat worden: “Dat is waar wij op hopen.”