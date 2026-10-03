Groninger Marktendag strijkt neer in binnenstad: “Grootste eendaagse markt van het Noorden”

Foto: Stella Dekker

In de Groningse binnenstad vindt zaterdag de Groninger Marktendag plaats. In een groot aantal straten en op pleinen staan kramen waar ondernemers, makers en verenigingen zich presenteren aan het publiek.

De kraampjes zijn te vinden op de Grote Markt, Waagstraat, Guldenstraat, Vismarkt, Brugstraat en het A-Kerkhof. “De afgelopen jaren is het evenement uitgegroeid tot de grootste eendaagse markt van Noord-Nederland”, laat de organisatie weten. “Verspreid over de binnenstad vinden bezoekers onder meer de reguliere warenmarkt, een braderie, een antiek- en vlooienmarkt, vintage- en streekproducten, boeken en platen.”

De Groningen City Club blies de Groninger Marktendag in 2022 nieuw leven in, nadat het evenement een tijdlang van de agenda was verdwenen. Aanvankelijk werd het opgezet als een tweedaags evenement om meer winkelend publiek naar het centrum te trekken.

Inmiddels is gekozen voor een vaste, eendaagse opzet op 3 oktober. Die datum is niet toevallig gekozen: in Duitsland wordt op deze dag de Tag der Deutschen Einheit (Dag van de Duitse Eenheid, red.) gevierd. Omdat de winkels bij de Oosterburen op deze nationale feestdag gesloten zijn, trekken jaarlijks veel Duitse bezoekers naar onze provincie.

Naast de vele marktkramen is er op diverse plekken in het centrum ook livemuziek, straattheater en horeca te vinden. De Groninger Marktendag begint om 09.00 uur en duurt tot 17.00 uur.