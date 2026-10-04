Groninger Boys van de nul af na zege op Gieten

Gieten aan de bal tegen Groninger Boys (foto Martijn Minnema)

Na drie duidelijke nederlagen heeft Groninger Boys zijn eerste zege van het seizoen geboekt. Thuis werd met 1-0 van Gieten gewonnen. Daarmee mochten de Boys de handjes dichtknijpen, Gieten was de betere ploeg.

In de vorige drie duels had Groninger Boys 18 tegentreffers moeten slikken, vandaag hield het zowaar de nul. Dat was mede te danken aan de inzet die Groninger Boys aan de dag legde, maar ook wel aan de bijzonder matige afwerking van Gieten. De Drenten zullen zich op de terugweg naar Gieten vast afvragen hoe ze deze wedstrijd konden verliezen.

Gieten was de betere ploeg, kreeg de meeste kansen, maar Groninger Boys raakte drie keer paal en lat. In de beginfase had het de leiding moeten nemen uit wat lang de grootste kans voor de thuisclub was. Van dichtbij werd een voorzet tegen de paal geschoten. Groninger Boys speelde veelal countervoetbal maar was in balbezit te slordig om tot kansen te komen.

Gieten kreeg een aantal kansen maar het ontbrak voorin vaak aan handelingssnelheid en vernuft om te scoren.

Na rust was het niet anders, zij het dat er nu wel een doelpunt viel, na twintig minuten schoot Kendrick Zimmerman via de onderkant lat raak, 1-0. Gieten ergerde zich vooral, aan de met kaarten strooiende scheidsrechter die van partijdigheid beticht werd. Het moet gezegd, Groninger Boys had de scheidsrechter vooral voor rust bepaald niet tegen. Gieten speelde geen grootse wedstrijd maar gezien het aantal mogelijkheden en kansen hadden ze meer verdiend. In de slotfase ontsnapten ze wel nog aan de 2-0 toen Kendrick Zimmerman bijna zijn tweede maakte, zijn harde schot spatte uiteen op de lat.

Zo won Groninger Boys en hield het de nul. Gezien het feit dat in de laatste twee wedstrijden van Groninger Boys en Gieten liefst 36 doelpunten vielen was 1-0 sowieso al een verrassende uitslag. Al was het maar omdat Gieten vorig seizoen nog met 11-1 van Groninger Boys won op West End. Na een 7-3 en een 8-3 nederlaag in de vorige twee competitieduels de nul weer eens houden en drie punten pakken verlost Groninger Boys van de laatste plaats, het houdt nu het puntloze Sellingen en MOVV onder zich.