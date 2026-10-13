Groningen schiet Ter Apel opnieuw te hulp: tijdelijke noodopvang aan Europaweg voor gezinnen met kleine kinderen

Een bus arriveert bij het congrescentrum aan de Protonstraat. Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Groningen schiet Ter Apel opnieuw te hulp met de inzet van tijdelijke noodopvang. Aan de Europaweg worden de komende periode gezinnen met kleine kinderen opgevangen voor wie er op dit moment geen plek is in het aanmeldcentrum.

De opvang gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van het ministerie van Asiel en Migratie. Minister Bart van den Brink (CDA) schreef eerder dinsdag in een brief aan alle gemeenten dat de situatie in het aanmeldcentrum onhoudbaar is. In de brief vraagt hij dringend om extra opvangplekken. Afgelopen week moesten in Ter Apel weer mensen buiten slapen omdat er geen plaats voor hen was.

De gezinnen worden ondergebracht op de bestaande noodopvanglocatie aan de Europaweg. Het gaat om ongeveer honderd bedden voor een periode van drie weken.

Wethouder Jalt de Haan (CDA) van Asiel: “De druk op de opvang in Ter Apel is onveranderd groot. De gemeente Groningen staat voor een humane opvang van vluchtelingen en we willen niet dat mensen noodgedwongen buiten moeten slapen. Het is aan het Rijk om met een structurele oplossing te komen en aan andere gemeenten om ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Het gaat in dit geval om een acute situatie en om gezinnen met jonge kinderen, daarom schieten wij te hulp.”

De eerste gezinnen arriveren woensdag 14 oktober. De locatie aan de Europaweg werd tot voor kort gebruikt voor de opvang van 150 vluchtelingen. Het merendeel van hen is inmiddels verhuisd naar de COA-locatie aan de Sint Petersburgweg. De directe omwonenden en bedrijven rond de Europaweg zijn inmiddels geïnformeerd over de komst van de gezinnen.

Niet de eerste keer

Afgelopen voorjaar schoot de gemeente Groningen Ter Apel ook al meermaals te hulp bij acute opvang. Toen vond er op verschillende momenten nood- en nachtopvang plaats in onder meer congrescentrum HanzePlaza aan de Protonstraat.