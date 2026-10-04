Groningen opent inleverpunt voor verboden vuurwerk op maandag 5 oktober

Inwoners van de gemeente Groningen die thuis nog consumentenvuurwerk hebben liggen, krijgen op maandag 5 oktober de kans om dit gratis, anoniem en zonder boete in te leveren bij een inleverpunt aan de Rouaanstraat op bedrijventerrein Winschoterdiep. Dat meldt de gemeente. De inleveractie volgt op het landelijke besluit dat het bezit van consumentenvuurwerk sinds 1 augustus strafbaar en verboden is.

Sinds 1 augustus geldt in heel Nederland een verbod op consumentenvuurwerk. Tijdens de komende jaarwisseling is het afsteken van siervuurwerk uit categorie F2, zoals cakes, fonteinen en ander siervuurwerk, niet langer toegestaan. Ook de verkoop en het bezit ervan zijn inmiddels strafbaar.

Om inwoners de gelegenheid te bieden veilig van hun voorraad af te komen, worden landelijk inleverdagen georganiseerd. Op maandag 5 oktober vindt de inleverdag in Groningen plaats.

Gratis en anoniem

Inwoners die nog verboden vuurwerk in huis hebben, kunnen dit tussen 08.30 en 16.00 uur inleveren bij de gemeentelijke locatie aan de Rouaanstraat 47. “Je hoeft geen naam, adres of andere persoonsgegevens door te geven”, benadrukt de gemeente. Wel wordt gevraagd om het vuurwerk zoveel mogelijk in de originele verpakking mee te nemen. Ook zwaarder illegaal vuurwerk mag deze dag zonder boete worden ingeleverd.

F1-vuurwerk

Klein vuurwerk uit categorie F1, zoals sterretjes, knalerwten en trektouwtjes, blijft wel toegestaan en hoeft niet ingeleverd te worden. Tot welke categorie vuurwerk behoort, staat op de verpakking vermeld.