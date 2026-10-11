Groningen maakt zich op voor recordeditie 4 Mijl: 30.000 lopers van Haren naar Vismarkt

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In Groningen en Haren vindt zondag de 39ste editie van de 4 Mijl plaats. Om 12.00 uur klinkt het startschot op de Kerklaan in Haren voor de wedstrijdloop, daarna volgen duizenden deelnemers aan de recreanten- en bedrijvenloop.

De voorbereidingen op het grootste sportevenement van het Noorden zijn zondagochtend al in volle gang. Op de Kerklaan in Haren wordt de start opgebouwd, terwijl 6,44 kilometer verderop op de Vismarkt in de finish wordt ingericht. “Met deze editie schrijven we opnieuw geschiedenis”, laat de organisatie weten. “We hebben een recordaantal van 30.000 deelnemers die aan het evenement meedoen. Naast dit deelnemersrecord konden we dit jaar ook een record noteren voor de snelste uitverkoop ooit. Dat laat zien hoe enorm sterk de betrokkenheid bij de 4 Mijl is.”

Programma en starttijden

Het programma start om 10.00 uur met het ophalen van de startnummers voor de Kids First Mini 4 Mijl. Dat jeugdevenement begint om 11.00 uur met de start vanaf het Hereplein. Vanaf 10.30 uur kunnen de startnummers opgehaald worden voor de ‘grote’ 4 Mijl; de uitgifte hiervan vindt plaats bij sportcentrum Beatrixoord in Haren.

Vervolgens klinkt om exact 12.00 uur het startschot voor de wedstrijdloop. Daarna vertrekken met tussenpozen van tien minuten achtereenvolgens de bedrijvenloop, de jeugdloop en de vele startgolven van de recreanten.

Koster en Foppen favoriet?

Vorig jaar werd de wedstrijdloop bij de mannen gewonnen door de Belg Ruben Verheyden in een tijd van 17.55 minuten. Bij de vrouwen pakte Maureen Koster de winst in 19.47 minuten. Koster geldt ook dit jaar weer als de grote favoriet. De atlete verkeert in topvorm na haar zilveren medaille op de 10.000 meter tijdens het EK Atletiek in Birmingham. Een belangrijke uitdager bij de vrouwen is Silke Jonkman, die de 4 Mijl in 2022 op haar naam schreef en na een blessureperiode haar rentree maakt.

Bij de mannen wordt Mike Foppen tipt als voornaamste Nederlandse gegadigde, al worden ook de Belg Thomas Vanoppen, Nik Lemmink en Tom Hendrikse zeker niet kansloos geacht voor het podium.

Parcoursrecord

De allersnelste tijden op het parcours staan al een tijdje in de boeken. Bij de mannen staat het parcoursrecord sinds 2011 op naam van Vincent Yator, die destijds in 17.06 minuten over de finish kwam. Viola Kibiwot zette in 2013 het record bij de vrouwen op 19.14 minuten.

Vanwege de 4 Mijl zijn er in Groningen en Haren veel wegen afgesloten voor het autoverkeer. De organisatie raadt bezoekers en deelnemers af om met de auto te komen en adviseert gebruik te maken van de fiets of het openbaar vervoer. Busvervoerder Qbuzz meldt dat diverse buslijnen gedurende de dag een omleiding rijden.