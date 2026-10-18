Griezelen in het Boeremapark: Haren maakt zich op voor Halloweenavond

Griezelen in het Boeremapark in Haren: het kan op zaterdag 31 oktober tijdens een speciale Halloweenavond. Het evenement wordt georganiseerd door buurtvereniging Ons Belang Oosterhaar en Stichting Boeremapark. Aanmelden voor het evenement is inmiddels mogelijk.

“We hebben twee tijdsblokken gepland”, vertelt de organisatie. “Van 17.00 tot 18.30 uur is er een wat minder spannende Halloweentocht voor de jongste deelnemers tot 10 jaar, of voor iedereen die simpelweg minder snel wil schrikken. Voor de echte durfals, of je nu 12, 25 of 85 bent, is er een tweede tijdsblok van 20.00 tot 21.30 uur.”

Het Boeremapark, dat deze maand precies negentig jaar bestaat, wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een mysterieuze plek vol duistere hoekjes. “Er kan zomaar ineens iemand uit het donker opduiken. Bezoekers kunnen genieten van de uitgebreide Halloweenversiering en natuurlijk van de nodige griezelmomenten.”

Oorsprong van Halloween

De geschiedenis van Halloween voert honderden jaren terug naar Ierland en Groot-Brittannië. Zo’n tweeduizend jaar geleden vierden de Kelten op 1 november het nieuwjaar en het einde van de oogstperiode. Het feest begon op de avond van 31 oktober en werd Samhain genoemd. De Kelten geloofden dat op die avond de grens tussen de wereld van de levenden en de doden vervaagde. Om boze geesten te verjagen, droegen mensen enge maskers en verkleedden zij zich.

Later ontstonden er christelijke invloeden: 1 november werd Allerheiligen (All Hallows). De avond daarvoor kreeg de naam All Hallows’ Even, wat uiteindelijk verbasterde tot Halloween. Britse en Ierse immigranten namen de traditie mee naar Amerika, waar het feest zijn huidige vorm kreeg.

Aanmelden niet verplicht, wel handig

Aanmelden voor het evenement in Haren is niet verplicht, maar wordt door de organisatie wel op prijs gesteld. Dit kan via deze website. “Ook zonder aanmelding ben je van harte welkom. Je ontvangt dan alleen geen vaste starttijd, waardoor het mogelijk is dat je op de avond zelf wat langer moet wachten.” De toegang tot het evenement is gratis.