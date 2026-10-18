GIJS verliest met grote cijfers in Utrecht en is uitgeschakeld in de beker

Foto: Mink Elzer

Het is de ijshockeyers van GIJS zondagavond niet gelukt om revanche te nemen op Utrecht Dragons in de kwartfinale van de beker. Nadat de thuiswedstrijd zaterdagavond al met 2-5 verloren ging, werd het zondag op de Vechtsebanen in Utrecht 10-3.

Aanvankelijk was alles nog mogelijk, omdat een verschil van drie doelpunten in het ijshockey overbrugbaar is. De ruim achthonderd toeschouwers in Utrecht zagen vanaf het begin echter dat het er voor GIJS niet in zat. Al in de tweede minuut kwam Utrecht op voorsprong door een doelpunt van Justin Evers. Een kwartier later maakte Tobie Collard er 2-0 van, wat tevens de stand was aan het einde van de eerste periode.

In de tweede periode liep Utrecht snel verder uit dankzij doelpunten van Hunter Fortin en Ryan Hooijmans (4-0). Daarna kreeg GIJS wat meer ruimte. Op aangeven van Niko Kuivaniemi en Guy Kunst was het Henri Ruotsalainen die de 4-1 scoorde. Een antwoord van de thuisploeg liet echter niet lang op zich wachten: een minuut later scoorde Damian Caringi de 5-1 en amper tien seconden later lag de puck opnieuw in het net via Hunter Fortin (6-1). De Utrechtse honger was daarmee nog niet gestild; enkele minuten later maakte Collard er 7-1 van. In de slotfase van de tweede periode kon GIJS nog iets terugdoen: opnieuw Ruotsalainen maakte de 7-2.

Hattrick en debuut

In de laatste periode werd er nog vier keer gescoord. Fortin, Caringi en Alexander Makarin brachten Utrecht op 10-2. Het slotakkoord was echter voor GIJS, waarbij Ruotsalainen met zijn derde doelpunt van de avond een hattrick compleet maakte en de eindstand op 10-3 bracht. Opvallend was de assist bij dit laatste doelpunt: die kwam op naam van de 16-jarige Geert Pruim, die zondagavond zijn officiële debuut maakte in het eerste team van GIJS.

“De uitslag valt helaas tegen, maar de ontwikkeling van onze jonge spelers blijft iets om naar uit te kijken”, laat GIJS na afloop weten. “Mooi was het debuut van Geert; een prachtig moment om trots op te zijn.”

Komend weekend staat er voor GIJS weer een competitiewedstrijd in de Eredivisie op het programma. In Dordrecht neemt de ploeg het dan op tegen de Dordtse Lions.