GIJS beleeft zware avond in Eindhoven en verliest met ruime cijfers

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond met grote cijfers verloren in Eindhoven. Tegen Santino Eindhoven Kemphanen werd het 8-2.

Het team van coach Pippo Limnell begon slecht aan de wedstrijd. Al binnen twee minuten kwam GIJS op achterstand door een doelpunt van Ritchie van Hulten, die op aangeven van Mike Verschuren de 1-0 wist te maken. Daarna volgden al snel de 2-0 en 3-0 door Jakob Karlsson en Lenny van de Kerkhof. Pas aan het einde van de eerste periode wist GIJS iets terug te doen: Henri Ruotsalainen scoorde de 3-1.

In de tweede periode lukte het GIJS om meer grip op de wedstrijd te krijgen. Aan Groningse kant werd er niet gescoord, maar de defensie hield de Brabanders in deze fase eveneens van verdere treffers af.

In de derde periode viel er wel weer volop spektakel te beleven. Aanvankelijk zagen de 750 toeschouwers GIJS weer terug in de wedstrijd komen: Oliver Holttinen wist op aangeven van Parlind Berisha en Niko Kuivaniemi de aansluitingstreffer te maken: 3-2. Lang bleef de spanning echter niet in het duel, want in een tijdsbestek van iets meer dan tien minuten scoorde Eindhoven maar liefst vijf keer achter elkaar. Doelpunten van Roy Ansems, Jakob Karlsson, Mike Verschuren, nogmaals Karlsson en Felix Johansson bepaalden de eindstand op 8-2.

Door het verlies staat GIJS op de negende plaats in de competitie met nul punten uit drie wedstrijden. Komende zaterdag wacht op Kardinge de thuiswedstrijd tegen Tilburg Trappers.