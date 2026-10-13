Gewonde na vecht- en steekpartij bij Hoofdstation: politie arresteert verdachte

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op het Hoofdstation is dinsdagavond een persoon gewond geraakt bij een steekpartij op het Stationsplein. De politie meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden.

De melding van het incident kwam rond 21.10 uur bij de hulpdiensten binnen. “De melding die wij ontvingen was dat er een vechtpartij plaatsvond op het Stationsplein waar meerdere personen bij betrokken waren”, vertelt een politiewoordvoerder. “Tijdens deze vechtpartij zou er ook gestoken zijn. Toen wij ter plaatse kwamen, troffen we inderdaad een gewond persoon aan.”

Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer ter plaatse gestabiliseerd, waarna de persoon met onbekend letsel is overgebracht naar het ziekenhuis.

“Wij zijn op dit moment volop bezig met een onderzoek naar de precieze toedracht”, vult de politiewoordvoerder aan. “Daarbij is inmiddels één verdachte aangehouden.” De politie spreekt met getuigen en doet sporenonderzoek op de locatie om duidelijkheid te krijgen over de toedracht.

Vanwege het politieonderzoek is een deel van het Stationsplein, ter hoogte van de oversteekplaats richting het Groninger Museum, afgezet met linten.

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