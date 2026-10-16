Gewonde bij steekpartij Martinikerkhof, verdachte aangehouden

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een steekpartij in de omgeving van het Martinikerkhof is in de nacht van donderdag op vrijdag een man gewond geraakt. Agenten konden korte tijd later in de omgeving een verdachte aanhouden.

De melding van het steekincident kwam rond 02.40 uur bij de hulpdiensten binnen. “Wat we nu weten is dat het incident heeft plaatsgevonden in de omgeving van het Martinikerkhof”, vertelt een politiewoordvoerder. “Ter plaatse hebben wij een slachtoffer aangetroffen dat gewond is geraakt. Voor deze man is direct hulpverlening opgestart.”

Een nieuwsfotograaf meldt dat een ambulance een tijdlang op de Grote Markt heeft gestaan, aan de zijde van de Poelestraat: “Hier is het slachtoffer behandeld. Na stabilisatie is de man met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Agenten zijn in de omgeving op zoek gegaan naar de dader. Volgens de fotograaf kon de verdachte kort daarna worden ingerekend in de Singelstraat. “Wij zijn een onderzoek gestart naar de exacte toedracht”, aldus de politiewoordvoerder.

Mensen die iets gezien hebben of meer informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.