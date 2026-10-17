Geveltuin in binnenstad zonder waarschuwing weggezaagd: “Stukje stadsnatuur is weg”

De geveltuin ruim een jaar geleden in de zomer van 2025. Foto: Google Maps

Een nachtmerrie: zo omschrijft stadsecoloog Rick Middelbos de actie van de gemeente Groningen en woningcorporatie De Huismeesters om zijn geveltuin in de Burchtstraat zonder waarschuwing te verwijderen. “Inheemse struwelen van onschatbare waarde zijn zomaar kapotgemaakt. En opnieuw zijn de dieren het slachtoffer.”

“Er stond een esdoorn die ik in 2017 vanuit een zaadje heb opgekweekt en die inmiddels drie verdiepingen hoog was”, vertelt Middelbos. “Er stond een meidoorn, bramen, een vlier en verschillende inheemse bloemen en planten. Het was het enige echte stukje groen in deze straat. Merels broedden er, verschillende andere vogels kwamen er op af en ook een egel kwam regelmatig kijken. Al die dieren hebben nu geen plek meer.”

‘Alles is gesloopt zonder gesprek’

De geveltuin ontstond in 2021, maar afgelopen donderdag werd er met een zaag een einde gemaakt aan de tuin. “Dit is altijd een nachtmerrie van mij geweest. Ik heb het Betonbos verwijderd zien worden en zag al vaker groen in de stad kapotgaan. Ik was altijd bang dat mijn eigen stukje ook aan de beurt zou komen, en dat is nu gebeurd, zonder enige aankondiging.”

Middelbos baalt er stevig van dat er van tevoren geen contact is gezocht: “Waarom zijn we niet eerst in gesprek gegaan? Dan hadden we kunnen bespreken waarom het eventueel weg zou moeten en had ik de meidoorn en de vlier tenminste nog kunnen uitgraven en herplanten. Nu is alles simpelweg gesloopt.”

Opruimactie

De gemeente laat weten dat de tuin is weggehaald omdat er regelmatig mensen in het groen sliepen en er ook veel afval lag. Middelbos: “Afval is op deze plek al langer een probleem. Jarenlang heb ik hier wekelijks op eigen initiatief bijna een zak vol afval weggehaald om het netjes te houden. Door de verbouwing en sloop van het voormalige C&A-pand kwam er helaas veel meer afval bij, maar zo’n ecologisch waardevol stuk groen is daar niet de schuld van. Het is schadelijk dat groen steeds vaker wordt opgeofferd onder het motto van ‘veiligheid en netheid’.”

Breder patroon

Volgens Middelbos staat het incident in de Burchtstraat niet op zichzelf, maar valt het in een breder patroon van hoe de stad met natuur omgaat. “We verliezen heel vaak randnatuur aan stadsontwikkeling of het ‘netheidssyndroom’. Aan bloembakken met een paar exotische planten hebben we voor de biodiversiteit niet veel; inheemse struwelen zijn juist van onschatbare waarde.”

Middelbos hoopt dat de gemeente het bredere patroon erkent: “Bescherm wat we hebben: niet slopen, maar kijken wat er al staat en daarop voortbouwen.”