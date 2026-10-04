Gestolen elektrische rolstoel van Youri (23) teruggevonden op treinstation Kropswolde, maar schade lijkt groot

Station Kropswolde. Foto: Erik Baas - Cropped version of File:20090919 Station Kropswolde Gn NL.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9844606

De gestolen op maat gemaakte elektrische rolstoel van de 23-jarige Youri uit Groningen is terecht. Het hulpmiddel werd door agenten aangetroffen op het treinstation in Kropswolde. Hoewel de familie de rolstoel zelf nog niet heeft gezien, lijkt de schade groot.

“Het laatste nieuws is dat de rolstoel door agenten is opgehaald vanaf het station en nu op het politiebureau aan de Rademarkt staat”, vertelt Monique Delger, de moeder van Youri. “Ik sprak de agent aan de telefoon en hij vroeg mij hoe je het voertuig eigenlijk inschakelt. Ik legde uit dat er bij de armleuning een pookje zit. Dat is ook de plek waar je de rolstoel kunt bedienen. De agent vertelde dat dit pookje helemaal niet meer aanwezig was. De vrees is dan ook dat de schade groot is.”

Lachend weggereden

Het verhaal begon afgelopen donderdagavond. Youri gaat ondanks zijn handicap graag de stad in. Zijn op maat gemaakte elektrische rolstoel brengt hem zonder moeite naar spellenwinkels zoals De Purperen Draak en TCG in de Herestraat, waar liefhebbers ’s avonds samenkomen om spellen te spelen of Pokémonkaarten te ruilen.

“In de meeste winkels kan Youri met zijn rolstoel naar binnen rijden, maar bij TCG lukt dat niet. Daarom zette hij de rolstoel buiten neer. Op slot zetten kan niet, maar wie wil er nou in vredesnaam een rolstoel stelen? Dat zoiets zou gebeuren, hielden wij niet voor mogelijk.”

Toch werd de rolstoel meegenomen. Uit camerabeelden blijkt dat twee meiden er vandoor gingen met het hulpmiddel. “De één was aan het filmen, terwijl de ander er luid lachend op wegrijdt. Voor zover we nu weten, zijn ze naar het Hoofdstation gereden. Wat er daar precies is gebeurd, is nog onbekend. We krijgen veel tips binnen, waaronder dat deze dames later op de avond opnieuw op het Hoofdstation zijn gezien, maar toen zonder de stoel. We sluiten daarom niet uit dat er meerdere personen met de rolstoel aan de haal zijn gegaan.”

Kropswolde

Uiteindelijk werd de rolstoel teruggevonden in Kropswolde. “Omdat de stoel voor het laatst gezien was op het Hoofdstation, zijn via de vervoersbedrijven machinisten, stewards en conducteurs geïnformeerd over de diefstal. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de vondst. Het is niet uitgesloten dat er ook in Kropswolde nog mee is rondgereden.”

Voor de familie zijn het vreemde dagen. “We hebben Youri donderdagavond uit de stad moeten ophalen. We hopen dat er snel een leenstoel beschikbaar komt, want hij heeft dit hulpmiddel nodig om mee te kunnen doen in de samenleving. Youri is geboren met een ernstige hart- en longafwijking en is volledig afhankelijk van deze stoel. Thuis hebben we een opklapbare scootmobiel voor noodgevallen, maar daarmee kan hij geen lange afstanden afleggen en de accu is snel leeg.”

“Dit kan niet onbestraft blijven”

Bij de familie overheersen verbijstering en woede. “Hoe haal je het in je hoofd om een elektrische rolstoel mee te nemen? Waarom doe je zoiets? Het berichtje dat ik op sociale media plaatste over deze diefstal is massaal gedeeld. Er komen ook veel reacties binnen. Iedereen die reageert is geschokt: wat hier is gebeurd, is niet normaal.”

Hoe groot de schade precies is, moet na het weekend blijken. “Mijn hoop is dat de reparatiedienst maandag direct een monteur kan langssturen. Maar als het bedieningspaneel er inderdaad niet meer is, vrees ik het ergste. Dan is het nog maar de vraag of reparatie überhaupt mogelijk is.”

Moeder Monique hoopt dat de daders snel worden gepakt. “De politie heeft deze zaak heel goed opgepakt. We hebben ook goed contact met de agenten. Afgelopen vrijdag hebben we aangifte gedaan van de diefstal. Ondertussen willen we iedereen vragen die beelden of meer informatie heeft, zich te melden bij de politie. Een fiets stelen is erg, maar een elektrische rolstoel meenemen van iemand die daar volledig van afhankelijk is: dat kan niet onbestraft blijven.”