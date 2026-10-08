Gemeentelijke voertuigen rijden nu op duurzame brandstof

De gemeente Groningen rijdt vanaf nu met haar bestaande dieselvoertuigen op HVO100. Dat is een duurzame, fossielvrije brandstof gemaakt van plantaardige afvalstromen zoals gebruikt frituurvet.

De overstap naar HVO100 zorgt voor een forse vermindering van de CO₂-uitstoot in vergelijking met gewone diesel. Bovendien komt er bij het gebruik van HVO100 veel minder fijnstof vrij, wat ook positief is voor de luchtkwaliteit en onze gezondheid. Het plantaardig afval krijgt daarmee een nieuw leven als brandstof voor voertuigen die dagelijks zichtbaar zijn in de stad en dorpen. Dat sluit goed aan bij de ambitie van de gemeente om grondstoffen zo lang mogelijk te hergebruiken en verspilling te voorkomen.

Wethouder Mirjam Wijnja: “Groningen werkt aan een CO₂-neutrale toekomst. Met HVO100 zetten we weer een stap in de verduurzaming van ons huidige wagenpark. Door onze bestaande voertuigen fossielvrij te laten rijden, verminderen we de CO₂-uitstoot aanzienlijk.” De gemeente werkt op meerdere manieren aan het verduurzamen van haar wagenpark. Eerder werden al elektrische voertuigen en waterstofvoertuigen ingezet.

HVO100 is een belangrijke tussenstap voor bestaande voertuigen. Voor nieuwe voertuigen kiest de gemeente steeds vaker voor elektrisch. In januari volgend jaar worden de eerste elektrische afvalinzamelvoertuigen officieel in gebruik genomen, evenals het nieuwe laadplein aan de Duinkerkenstraat.