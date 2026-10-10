Gemeente zoekt aanpak voor stijging aantal fietsendiefstallen: “Niet het lijstje waar je bovenaan wilt staan”

Foto Andor Heij: Fietsenstalling stadsbalkon

De gemeente Groningen gaat samen met de politie en maatschappelijke partners extra maatregelen onderzoeken om het snel stijgende aantal fietsdiefstallen terug te dringen. Dat heeft wethouder Jalt de Haan (CDA) van Mobiliteit laten weten in antwoord op vragen van Student & Stad. Uit recente cijfers blijkt dat Groningen in absolute zin tot de landelijke koplopers behoort als het gaat om de toename van gestolen tweewielers.

Afgelopen week werd bekend dat er dit jaar in de gemeente al 2.352 geregistreerde fiets- en scooterdiefstallen hebben plaatsgevonden. Dat is een stijging van 304 gevallen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Landelijk steeg het aantal diefstallen met 1,56 procent, maar Groningen hoort samen met steden als Utrecht, Delft en Maastricht bij de sterkste stijgers.

Student & Stad: “Zorgwekkend”

Voor de fractie van Student & Stad was deze berichtgeving aanleiding om opheldering te vragen. Raadslid Ivar Kuper: “In onze gemeente neemt het aantal fietsdiefstallen fors toe, waarmee we landelijk bij de koplopers zitten. Dat is ontzettend zorgwekkend. Voor veel inwoners is een fiets namelijk geen luxeartikel, maar een essentieel vervoersmiddel om op je studie, het werk of bij de sportclub te komen. Goede en bewaakte stallingen zijn de meest directe manier om diefstal te voorkomen. Dat de nieuwe bewaakte fietsenstalling bij de Westerhaven nog altijd niet open is, helpt dan ook niet mee.”

“Geen lijstje waar je bovenaan wilt staan”

Wethouder De Haan erkent de ernst van de situatie: “Dit is absoluut niet het lijstje waar je bovenaan wilt staan. We zijn bekend met deze cijfers en we zien dat fietsdiefstal zowel in de binnenstad als in de wijken een veelvoorkomend delict is. Het is ontzettend vervelend als je dit meemaakt, want het brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Landelijk heeft fietsdiefstal helaas geen hoge prioriteit bij de politie, maar lokaal zijn we wel bezig met de voorbereidingen voor een betere aanpak.”

Volgens De Haan wordt er achter de schermen gewerkt aan opsporing: “De politie en wijkteams proberen beter inzicht te krijgen in welke daders hierachter zitten en onderzoeken of er georganiseerde netwerken actief zijn. Ook zetten we regelmatig lokfietsen in om dieven op heterdaad te betrappen.”

Waarom scoort Groningen zo hoog?

Een eenduidige verklaring voor het hoge aantal fietsendiefstallen heeft de wethouder niet. “Groningen is een echte fietsstad; daar zijn we enorm trots op. Meer dan de helft van alle dagelijkse verplaatsingen gaat hier per fiets. Dat betekent simpelweg dat er heel veel fietsen in de stad te vinden zijn, mede door onze grote jonge bevolking. Ook de inrichting van onze openbare ruimte en stallingen stimuleert het fietsgebruik, maar dat maakt het helaas ook een aantrekkelijk werkterrein voor dieven.”

Naast opsporing zet de gemeente in op preventie en bewustwording. “We voeren nu een actieve campagne waarin we fietsers oproepen hun eigendom met een dubbel slot vast te zetten, want we zien dat een ART-goedgekeurd tweede slot diefstal daadwerkelijk voorkomt. Binnenkort start de stichting Verzekeringsbureau Voertuigencriminaliteit bovendien de landelijke campagne ‘Staat ie lekker?’. We zien daarnaast dat het stelen van e-bike-accu’s een grote vlucht neemt. Samen met de politie en partners bekijken we welke maatregelen het meest effectief zijn om zowel fiets- als accudiefstal een halt toe te roepen.”

Stalling Westerhaven

Student & Stad wilde van de wethouder ook weten wanneer de bewaakte fietsenstalling bij de Westerhaven eindelijk de deuren opent. De Haan kon daar nog geen datum voor noemen: “We zijn hier heel hard mee bezig en er ligt inmiddels een vergaand uitgewerkt plan. Er zijn echter nog constructieve aanpassingen nodig aan een aangrenzend pand, wat het proces complex maakt. Daar lopen momenteel gesprekken over. Zodra er meer duidelijkheid is over de definitieve openingsdatum, informeren we de raad zo snel mogelijk.”