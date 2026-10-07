Gemeente pleit bij NS en ProRail om terugkeer van piano op Hoofdstation

Het college heeft bij NS en spoorbeheerder ProRail het verzoek neergelegd om een stationspiano terug te laten keren op het Hoofdstation. Dat zei wethouder Jalt de Haan (CDA) woensdagmiddag na vragen van Stadspartij 100% voor Groningen, D66, PRO en Student & Stad.

“Afgelopen zaterdag heeft voormalig nachtburgemeester Chris Garrit gezorgd voor een mooie actie”, vertelde raadslid Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen tijdens de vergadering. “Samen met een aantal vrienden heeft hij namens de Groningse nacht een piano cadeau gedaan aan het Hoofdstation en daarmee aan alle reizigers en inwoners. De actie zag er fantastisch uit en wij zijn het met Garrit eens dat bij een mooi station een piano hoort. Toch werd na een uur de piano alweer verwijderd. Wij willen daarom graag weten of het college bereid is om te onderzoeken of de oude piano, dan wel het aangeboden exemplaar, een vaste plek kan krijgen.”

Raadslid Andrea Poelstra van D66 voegde daaraan toe: “We hebben na de verbouwing een prachtige nieuwe stationshal gekregen, maar eerlijk is eerlijk: de hal oogt nog wat kaal en saai. We zouden hier heel goed wat muziek en gezelligheid aan toe kunnen voegen. Eerder hadden we ook een stationspiano, maar die is vanwege de verbouwing verdwenen. We zien de piano heel graag terugkeren, hoewel we ons realiseren dat partijen als NS en ProRail hierover gaan.”

“We hebben gevraagd of er een piano in de tunnel kan komen”

Wethouder De Haan is duidelijk in zijn reactie: “Als college zien wij absoluut de meerwaarde van muziek in de openbare ruimte. D66 verwijst er terecht naar hoe het beheer en het eigendom zijn geregeld op het station. Niet alles is van de gemeente. De reizigerstunnel valt onder het beheer van NS en ProRail. Maar wat wij wel kunnen doen, is dit onderwerp bij die partijen op tafel leggen. Sterker nog: dat is inmiddels gebeurd. We hebben gevraagd of er een piano in de tunnel kan komen. De NS heeft dit verzoek momenteel in beraad.”

Toch is de geschonken piano voorlopig nog niet te bespelen. Poelstra meldde dat het instrument door de NS achter slot en grendel is gezet en dat de initiatiefnemers is gevraagd de piano weer op te halen. Het raadslid vroeg of er geen snellere tussenoplossing mogelijk is. Wethouder De Haan benadrukte echter dat de procedure bij de spoorbedrijven moet worden afgewacht: “Het is goed dat de NS dit nu in beraad heeft en nadenkt over welk instrument er eventueel moet komen te staan. Wij staan er als college in ieder geval erg positief tegenover dat er weer muziek gemaakt kan worden in de hal.”