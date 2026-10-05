Gemeente Groningen verloor de afgelopen zes jaar de meeste bushaltes van Nederland

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De gemeente Groningen verloor de afgelopen zes jaar 85 bushaltes. Dat is landelijk, in absolute aantallen, het hoogste aantal bushaltes dat één gemeente in zes jaar kwijtraakte.

Dat blijkt uit een analyse van haltegegevens van het Samenwerkingsverband van decentrale ov-autoriteiten (DOVA), die het ANP maandagochtend via verschillende media verspreidde.

Het aantal bushaltes in de gemeente Groningen daalde van 643 in januari 2020 naar 558 in september 2026, een afname van 13 procent. Ook in relatieve zin behoort Groningen tot de gemeenten waar relatief veel haltes verdwenen, maar percentueel niet zoveel als in andere Groningse gemeenten. Zo verdwenen in Oldambt 75 haltes, dertig procent van het aantal in 2020. In Westerwolde verdween ongeveer een op de vijf haltes.

Ook in de provincie Groningen als geheel nam het aantal haltes met 13 procent af. In 2020 waren er 2561 haltes, tegen 2219 op 23 september 2026. Ook Drenthe verloor ruim 13 procent van de haltes. Het noorden is daarmee koploper in het schrappen van bushaltes: landelijk verdween in dezelfde periode slechts drie procent van alle bushaltes, ruim 1.100 stuks. In zo’n beetje de helft van alle Nederlandse gemeenten stonden vorige maand minder bushaltes dan zes jaar terug.