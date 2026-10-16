Gemeente en provincie positief gestemd na bekendmaking plannen kabinet over infrastructuur

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“De herprioritering op het gebied van infrastructuur pakt voor onze regio op een aantal belangrijke punten positief uit”. Dat zegt wethouder Jalt de Haan na het bekend worden van de plannen van het kabinet over de infrastructurele plannen.

Die plannen werden vrijdagmiddag bekendgemaakt. Daarin worden vanwege bezuinigingen veel projecten uitgesteld, maar De Haan vindt dat het noorden er relatief goed van afkomt. “Belangrijke projecten, zoals de Nedersaksenlijn, de flessenhals bij Meppel, station Suikerzijde en de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl, blijven behouden. Ook komt er opnieuw ruimte voor beheer en onderhoud”, zegt De Haan.

Lelylijn

Ook is de Groninger wethouder blij dat de Lelylijn, de snelle verbinding tussen Groningen en de Randstad, nog op de kaart staat. “De Lelylijn krijgt een apart traject. Ik ben zeer verheugd dat het kabinet het advies van Klaas Knot ter harte heeft genomen en nu serieus gaat kijken hoe we de Lelylijn alsnog kunnen realiseren. De Lelylijn biedt een grote kans om de economie van Noord Nederland beter te ontsluiten en de vraag naar nieuwe woningen, onderwijs en arbeid beter over ons land te verdelen”.

Geld

“Tegelijkertijd is duidelijk dat er meer financiële ruimte nodig is om alle belangrijke infrastructuurprojecten mogelijk te maken”, vervolgt De Haan. “Het is daarom goed dat het kabinet kijkt naar andere manieren om projecten te financieren. Zo kunnen we blijven werken aan een goed bereikbaar Noord-Nederland en de kansen die onze regio biedt”.

Provincie ook tevreden

Ook de provincie is blij dat het noorden er goed van afkomt: “Op zich had ik nog goede hoop dat die door zou gaan”, zegt gedeputeerde Erik Jan Bennema over de Nedersaksenlijn. “Als je ziet dat het hele budget nog beschikbaar is, is dat een enorme impuls voor Oost Groningen en voor de hele bereikbaarheid vanuit Twente, Duitsland en Groningen. Dat ontsluit een heel gebied en dat biedt kansen, ook voor de stad Groningen, zoals de onderwijsinstellingen. Want als je verderop woont, is het nu een heel gedoe om in de stad te komen. Met zo’n spoorverbinding opent dat mogelijkheden om gebruik te maken van die voorzieningen”.

Bennema is ook tevreden dat er weer onderzoek komt naar de Lelylijn: “Ik vind dat het glas weer half vol zit. Ze hadden de Lelylijn ook niet kunnen doen. Het rijk gaat het naar zich toe trekken. Normaal kwam de regio er mee, maar nu stelt het rijk zelf een adviescommissie samen met allerlei grote namen er in. Die gaan het echt bestuderen en alles goed afwegen en over een jaar met een besluit komen. Ik zie het als een kans”.

Tempo maken

Dat er geld is voor de bouw van het nieuwe station Suikerzijde en de wegen eromheen vindt Bennema ook positief: “Dat is ook belangrijk voor de nieuwe woningbouw en dat die goed wordt ontsloten. Maar het rijk zegt, maak wel tempo met die plannen, want ze willen geen geld laten liggen. Dus daar moeten we met de gemeente Groningen goed tempo maken en door gaan”.