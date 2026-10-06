Gek op letters: Sander de Jong vult Instagrampagina met de leukste lettertypes van Groningen

Comic sans, Tahoma, Arial. Veel mensen letten er alleen op in Word. Dat geldt niet voor Sander de Jong, alias Typogron. De typografiefanaat reist Stad en Ommeland af, op zoek naar de mooiste en gekste lettertypes op gevels, bordjes en plakaten.

Bewapend met een camera en een speciale website om lettertypes te identificeren timmert de Jong aan zijn Instagrampagina. De Instagrampagina ‘Typogron’ telt inmiddels 357 berichten. Sander: “Ik ben er meer en meer ingerold tot ik wist dat ik er iets mee wilde doen op het internet.”

OOG trok dinsdag met Sander door de stad om te kijken wat deze letterfanaat opvalt.