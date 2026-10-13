Geen treinen naar Leeuwarden door kapotte trein op het spoor

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten dinsdag aan het einde van de middag rekening houden met vertraging en uitval van treinen. Door een gestrande trein is er op een deel van het traject geen treinverkeer mogelijk.

De problemen ontstonden rond 17.20 uur. Tussen de stations Hurdegaryp en Feanwâlden kreeg een trein te maken met een storing. Spoorbeheerder ProRail heeft daarop het treinverkeer tussen Buitenpost en Hurdegaryp stilgelegd. Tussen Groningen en Buitenpost rijden wel treinen, al zijn daar inmiddels ook verschillende ritten uitgevallen.

De verwachting is dat de problemen tot zeker 18.00 uur gaan duren. Reizigers wordt geadviseerd om voor vertrek de reisplanner te raadplegen voor het meest actuele reisadvies.