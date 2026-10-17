Geen treinen naar Leer door spoorproblemen in Duitsland

Foto: Andor Heij Arriva trein in Zuidbroek.

Treinreizigers tussen Groningen en het Duitse Leer moeten zaterdagavond rekening houden met vertraging. Door problemen op het Duitse spoor is er geen treinverkeer mogelijk.

De storing begon aan het einde van de middag. Aanvankelijk meldde de Duitse spoorbeheerder DB Netze dat de treinen rond 18.15 uur weer zouden rijden, maar in een nieuwe update laat de spoorbeheerder weten dat de stremming zeker tot 20.15 uur duurt.

Door de problemen rijden er tussen Bad Nieuweschans en Leer geen treinen. Het treinverkeer tussen Groningen en Bad Nieuweschans rijdt wel volgens de normale dienstregeling.

Arriva zet bussen in

Wat er precies aan de hand is op het Duitse traject, is niet duidelijk. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een defect aan een brug op het baanvak.

Vervoerder Arriva zet vervangende bussen in. Deze bussen vertrekken vanaf station Bad Nieuweschans en stoppen op alle tussengelegen stations richting Leer. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd.