Futsal Groningen wint van Bergen op Zoom en pakt de eerste punten van het seizoen

Foto: Kevin Nicholson

Futsal Groningen heeft vrijdagavond uit tegen middenmoter Futsal Bergen op Zoom de eerste punten van het seizoen gepakt door met 3-2 te winnen.

Groningen kwam op een 2-0 voorsprong door Boaz Smits en Luciano Matulessy. Bergen op Zoom kwam nog voor de pauze op 2-1 en scoorde na rust de gelijkmaker. Max Snijders was bij Futsal Groningen het goudhaantje door de winnende te maken.

Futsal Groningen heeft drie punten uit zeven wedstrijden en staat dertiende en voorlaatste in de eredivisie zaalvoetbal.