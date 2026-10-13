Fotowedstrijd 100 jaar Stadspark levert 255 inzendingen op: winnende foto’s te zien in ’t Groene Hart

Afgelopen weekend vond de uitreiking van de prijzen plaats. Foto: ingezonden

In paviljoen ’t Groene Hart in het Stadspark zijn afgelopen weekend de prijzen uitgereikt van de fotowedstrijd ‘Eeuwig Groen Stadspark’. Van maart tot september kon iedereen foto’s van het jubilerende Stadspark insturen, en daar is massaal gehoor aan gegeven.

“In totaal zijn er 255 inzendingen binnengekomen”, vertelt Ankie Schmidt van IVN Groningen Haren. “Uit al die foto’s zijn achttien genomineerde foto’s gekozen, waaruit vervolgens de uiteindelijke winnaars zijn geselecteerd.” Jong en oud kon de afgelopen maanden deelnemen, waarbij elke fotograaf maximaal drie foto’s kon insturen. Er waren twee categorieën: ‘Zoom in’ (zoals planten, dieren en paddenstoelen) en ‘Zoom uit’ (landschappelijke foto’s). Daarnaast werd er onderscheid gemaakt tussen de jeugd (tot en met 14 jaar) en volwassenen (15 jaar en ouder).

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De winnende foto van Tibbe Krieb. Foto: ingezonden Jens Nijenhuis won een prijs met deze foto. Foto: ingezonden

Bij het IVN kwamen veel foto’s binnen: van kluifzwammen en ijshaar tot reigers, sfeervolle doorkijkjes en spiegelende waterpartijen. “Alle achttien genomineerde foto’s zijn professioneel afgedrukt. Ze zijn tot het einde van het jaar te bewonderen in paviljoen ’t Groene Hart, tegenover de kinderboerderij waar een expositie is ingericht.”

De winnaars

In de categorieën Jeugd Ingezoomd en Jeugd Uitgezoomd gingen de hoofdprijzen naar respectievelijk Tibbe Krieb en Jens Nijenhuis. Bij de volwassenen won Sibbie Haak in de categorie Volwassen Ingezoomd, terwijl Gert-Jan Rodenboog werd uitgeroepen tot winnaar in de categorie Volwassen Uitgezoomd. De vier winnaars ontvingen elk een geldprijs van 200 euro.

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Gert-Jan Rodenboog won een prijs met dit doorkijkje. Foto: ingezonden Deze foto van Sibbie Haak won een foto in de categorie ‘Volwassen Uitgezoomd’. Foto: ingezonden

Honderd jaar Stadspark

Het Stadspark bestaat dit jaar precies honderd jaar. Honderd jaar geleden werd het park aangelegd op initiatief van industrieel Jan Evert Scholten. In 1909 richtte Scholten de Vereeniging Het Stadspark op met als doel geld in te zamelen voor een volkspark. De werkzaamheden begonnen in 1913. Het park werd ontworpen door landschapsarchitect Leonard Springer, samen met de Groningse directeur van Gemeentewerken J.A. Mulock Houwer. Veel van de aanleg werd verricht door werklozen in het kader van de werkverschaffing. Op 19 mei 1926 vond de officiële opening plaats.

De expositie met alle genomineerde foto’s in paviljoen ’t Groene Hart is tot het einde van het jaar van woensdag tot en met zondag gratis te bezichtigen tussen 10.00 en 16.00 uur.