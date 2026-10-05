Forum van Democratie stelt vragen over toenemende onderwijssegregatie in Groningen

De raadsfractie van Forum voor Democratie (FvD) wil van het gemeentebestuur weten wat de gevolgen zijn van de toenemende onderwijssegregatie in Groningen. Uit onderzoek van OIS Groningen blijkt dat leerlingen met hoog- en laagopgeleide ouders steeds vaker op verschillende scholen zitten.

FvD vraagt het college onder meer of de ontwikkeling daadwerkelijk leidt tot meer kansenongelijkheid. Volgens de partij betekent een verschil in de samenstelling van scholen niet automatisch dat leerlingen ook minder kansen krijgen.

Ook wil de fractie weten hoever de gemeente mag gaan in het tegengaan van segregatie. Ouders moeten volgens FvD de vrijheid houden om zelf een school te kiezen vanwege bijvoorbeeld de onderwijsmethode, identiteit of kwaliteit.

De gemeente probeert onderwijssegregatie al enkele jaren tegen te gaan. Zo wordt onder meer gewerkt aan bredere brugklassen en plannen voor de spreiding van scholen en het onderwijsaanbod. FvD wil weten wat dit beleid tot nu toe heeft opgeleverd, nu de segregatie naar opleidingsniveau juist is toegenomen.