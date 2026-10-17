FNV luidt noodklok over Yutong-bussen van Qbuzz: “Chauffeurs bezorgd over veiligheid en gezondheid”

Een Yutong U15-bus in dienst bij Vy Buss in Noorwegen. Foto: Ssu - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=157479311

Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over de veiligheid en gezondheid van buschauffeurs die met de nieuwe Yutong-bussen van Qbuzz rijden. In Groningen rijden ongeveer honderd van deze bussen. Qbuzz laat in een reactie weten dat de bussen aan alle veiligheidseisen voldoen, zich niet te herkennen in de kritiek en al aanpassingen te hebben doorgevoerd.

Uit een enquête van FNV onder 381 chauffeurs blijkt dat velen van hen problemen ervaren met onder meer de cameraspiegels, de klimaatbeheersing en de inrichting van de cabine. De vakbond heeft Qbuzz een brandbrief gestuurd en eist een onafhankelijk onderzoek en snelle maatregelen.

“Dit zijn geen losse klachten van een paar chauffeurs; honderden mensen trekken aan de bel over hun dagelijkse werkomstandigheden”, stelt FNV-bestuurder Stijn Duursma. “Chauffeurs moeten hun werk veilig kunnen doen, zonder bang te hoeven zijn voor ongelukken of schade aan hun gezondheid.”

Hitte, piepjes en slecht zicht

Slechts 19 procent van de ondervraagde chauffeurs vindt de koeling in de bus voldoende. Ook maakt een grote groep zich zorgen over het zicht via de digitale cameraspiegels; vooral bij het nemen van bochten bieden de schermen volgens hen onvoldoende overzicht. Daarnaast klagen chauffeurs over aanhoudende piepsignalen en meldingen op het dashboard, een matige wegligging en een onhandige bediening van de knoppen.

Ook de ergonomie in de cabine laat te wensen over. Veel chauffeurs geven aan dat zij niet goed bij de knoppen kunnen en niet prettig achter het stuur zitten, wat tot lichamelijke klachten kan leiden. Bovendien zouden de bussen niet goed passen bij de drukte op sommige stadslijnen en schiet de instructie over het gebruik tekort.

“Het is onacceptabel dat chauffeurs dagelijks met dit soort problemen moeten werken”, benadrukt Duursma. “Het gaat om hun gezondheid, maar ook om de veiligheid van reizigers, fietsers en voetgangers. Qbuzz moet deze signalen serieus nemen en niet wachten tot het misgaat.”

Honderd Yutong-bussen in Groningen en Drenthe

In Groningen en Drenthe zet Qbuzz twee typen Yutong-bussen in, afkomstig van de Chinese fabrikant Yutong uit Zhengzhou. Het gaat om 45 bussen van het type Yutong U12 LE (twaalf meter lang) en 54 langere bussen van het type Yutong U15 LE (vijftien meter lang). Deze modellen worden in ons land ook gebruikt door vervoerders als Keolis en Transdev en rijden onder meer in Noorwegen, België en Denemarken.

FNV wil nu dat Qbuzz een onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren naar de veiligheid en de ergonomie van de werkplek. Ook wil de vakbond dat er extra opleidingen komen, dat er opnieuw gekeken wordt naar de geschiktheid van de bussen voor drukke lijnen en dat er een concreet plan van aanpak komt.

Qbuzz herkent zich niet in kritiek

Vervoerder Qbuzz laat in een reactie weten dat de bussen aan de strengste veiligheidseisen voldoen en herkent zich niet in de inhoud van de brandbrief. Wel geeft de organisatie aan dat er naar aanleiding van eerdere feedback al verschillende verbeteringen zijn doorgevoerd. Qbuzz betreurt het dat de FNV beschuldigingen uit over de veiligheid van het materieel en stelt dat deze aanpak niet bijdraagt aan het oplossen van eventuele punten.