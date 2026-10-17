Fietsstraat Korreweg krijgt vorm: rode asfaltdeklaag aangebracht (foto’s)

Foto: Albert van den Berg

Er wordt zaterdag druk gewerkt op de Korreweg. Wegenbouwers zijn in alle vroegte begonnen met het aanbrengen van de rode asfaltdeklaag voor de fietsstraat die er verrijst.

De nieuwe rode deklaag wordt aangebracht op het weggedeelte tussen de rotonde met de J.C. Kapteynlaan en het kruispunt met de Heymanslaan bij de Floresvijver. De werkzaamheden aan de Korreweg worden in verschillende fases uitgevoerd. De eerste fase startte op 7 april en duurde tot en met 19 juli, waarbij het gedeelte tussen de Singelweg en de rotonde werd aangepakt. Afgelopen zomer was de rotonde zelf aan de beurt. In september is gestart met de fase tussen de rotonde en de Gerrit Krolbrug, waarbij de weg stapsgewijs opnieuw wordt ingericht.

Belangrijke fietsroute

Volgend jaar zomer moeten alle werkzaamheden afgerond zijn. De Korreweg is dan officieel een fietsstraat waar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt. Auto’s en bussen zijn er vanaf dat moment te gast, wat de leefkwaliteit en veiligheid in de straat moet verbeteren. De Korreweg is een van de belangrijkste fietsroutes: dagelijks maken zo’n 16.000 fietsers gebruik van de straat.

Vanwege de asfalteringswerkzaamheden is de Korreweg zaterdag deels afgesloten voor fietsers. Het voetpad blijft wel begaanbaar.