Fietser gewond door botsing met auto op rotonde in Vinkhuizen

Foto: Daan van Veen (112 Groningen)

Bij een ongeval tussen een auto en een fietser op de rotonde tussen de Diamantlaan en Siersteenlaan in Vinkhuizen is vrijdagmiddag een fietser gewond geraakt.

De fietser kwam hard tegen de auto aan. Door de botsing zat er een flinke barst in de voorruit. Ondanks de harde klap en het letsel hoefde de fietser niet mee naar het ziekenhuis.

Op de rotonde gebeuren regelmatig ongelukken. Bewoners klagen al langer over de verkeersveiligheid en zeggen dat auto’s te hard aan komen rijden. De gemeente wil de rotonde en een deel van de Diamantlaan opnieuw inrichten om de situatie veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Begin volgend jaar beslist de gemeenteraad over de herinrichting, waarna de werkzaamheden begin 2028 moeten gaan beginnen.