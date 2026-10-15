Festival rond wilde bieren bij EM2

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Komend weekend strijkt het WILD Festival voor de zesde keer neer bij EM2 op het Suikerterrein. Wild Festival is een bijzonder bierfestival rondom wilde, ook wel “spontane”, gisting bieren. Denk daarbij aan lambieken, geuzes en krieken.

Gespecialiseerde brouwerijen van uit heel Europa komen samen om hun beste brouwsels te laten proeven. De organisatie verwacht bezoekers van over de hele wereld, omdat WILD festival de mogelijkheid biedt om bieren te proeven die in slechts in beperkte oplages worden gebrouwen.

Ook het Groningse Restaurant Luwte is present, met een food-beer-pairing menu, in samenwerking met Brouwerij Cantillon. Luwte heeft twee weken geleden de “Michelin – Opening of the year 2026” onderscheiding gekregen. Dat is een aanmoedigingsprijs voor veelbelovende startende restaurants.

Het programma is opgedeeld in drie sessies, met elk een andere bier-line-up. Bezoekers kunnen per sessie een ticket kopen of een passe partout voor alle sessies. Meer informatie is te vinden op de website wildfestivalgroningen.nl .