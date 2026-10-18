FC Groningen verliest van Ajax

Foto: FC Groningen/Jan Westman

FC Groningen heeft zondagavond met 2-5 van Ajax verloren in een uitverkochte Euroborg. Hoewel Willumsson vlak na rust bij een 0-2 een snelle aansluitingstreffer binnen schoot, liepen de bezoekers daarna snel uit naar een ruime overwinning.

Na twee overtuigende overwinningen in de Eredivisie tegen PEC Zwolle (3-0) en Excelsior (1-5) waren de verwachtingen hoog gespannen voor de thuiswedstrijd tegen Ajax. De Amsterdammers speelden de laatste twee competitiewedstrijden gelijk, tegen Excelsior en N.E.C. en verloren donderdagavond in de Conference League van Hajduk Split (1-2). Ook wist Ajax de voorgaande twee edities in de Euroborg niet te winnen.

Vroege strafschop

Hoewel de eerste helft de wedstrijd aardig in evenwicht was, kreeg Ajax al vroeg de kans om op een voorsprong te komen nadat Vaessen gedwongen een strafschop weg moest geven na een fout in de verdediging van Groningen en Ajax-spits Marcus Benardo een-op-een kwam te staan met de FC-doelman. Ajax-aanvoerder Davy Klaassen stuitte bij het nemen van de strafschop echter op diezelfde Vaessen die de bal knap uit de linkerhoek tikte.

Ruim een kwartier later is het echter wel raak als Schreuders voetballend onder de druk van Ajax probeert uit te komen en de bal inlevert wat met een schot in de korte hoek van Julian Brandt werd afgestraft en Ajax op een 0-1 voorsprong zette. Precies 10 minuten later is het wederom raak: via een hoekschop van Oscar Gloukh, kreeg Davy Klaassen de bal via een volley het net niet in, maar tikte Aaron Bouwman de rebound wel achter Vaessen en stuurde Ajax de Groningers met een 0-2 achterstand naar de kleedkamers.

Ajax loopt uit na aansluitingstreffer

Groninger leek strijdlustig uit de rust te komen en vond in de 49e minuut zelfs de aansluiting bij de bezoekers. Uit een onderschepping van Marco Rente gaf Thom van Bergen een uitstekende voorzet op Brynjolfur Willumsson die vlak na rust zijn zesde doelpunt van de competitie maakte.

Maar na een uur spelen was het wederom Julian Brandt die de Groningers pijn deed, door vanaf een volledige vrije positie de 1-3 binnen te schieten. Het bleek de doodsteek voor de Groningers, want waar de Groningers verslapten, bleef Ajax de fouten afstraffen met twee treffers van Jorthy Mokio in de 70e en 75e minuut: 1-5.

Van Bergen mist strafschop

In de 83e minuut kon Thom van Bergen toch nog wat terug doen en schoot hij de 2-5 binnen. Met nog twee minuten op de klok kreeg de FC-spits met een strafschop nog de kans om het verschil te verkleinen naar zag, net als Klaassen in de 10e minuut, zijn poging in de linkerhoek stuiten op de doelman.

Daarmee was 2-5 de eindstand in de Euroborg. FC Groningen komt zondag weer in actie, dan staat de uitwedstrijd tegen N.E.C. Nijmegen op het programma.