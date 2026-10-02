FC Groningen verliest oefenwedstrijd van Heerenveen

Foto Andor Heij

FC Groningen verloor vrijdagmiddag op sportpark Corpus den Hoorn een oefenwedstrijd tegen Heerenveen: 2-1.

Het was een besloten oefenwedstrijd zonder publiek. Vanwege het interlandweekeinde ontbraken vooral bij FC Groningen veel spelers. Daardoor zat Luca Robben , de zoon van Arjen Robben, voor het eerst bij de selectie, maar hij viel niet in.

Heerenveen kwam voor rust op voorsprong. Na een klein uur maakte Wouter Prins de gelijkmaker. In het vervolg trok Heerenveen de winst naar zich toe.

Volgende week zondag hervat FC Groningen de competitie met een uitwedstrijd tegen Excelsior.