FC Groningen met Marco Rente op zoek naar drie punten in Kralingen

FC Groningen hervat aanstaande zondag de competitie met een uitwedstrijd tegen Excelsior Rotterdam. Na drie weken interlandperiode gaat de FC voor de winst op bezoek bij de nummer zeven van de eredivisie.

Groningen en Excelsior hebben na zeven speelrondes beiden 11 punten. De Rotterdammers hebben echter een beter doelsaldo.

Zondag hoopt de ploeg van trainer Dick Lukkien over de Kralingers heen te wippen. Dat doet het met de inmiddels weer fitte Marco Rente.

De Duitse verdediger kende aan het begin van het seizoen blessureleed, maar kreeg tijdens de interlandbreak tijd om verder te herstellen.

Basisplaats lonkt voor Hateboer

De verwachting is dat Rente naast Thijmen Blokzijl in het hart van de verdediging zal spelen tegen Excelsior. Hans Hateboer is een gegadigde voor de linksbackpositie. Mark Csinger is daar ook een optie, maar speelde met het Hongaarse nationale elftal vier wedstrijden in 11 dagen.

Op het middenveld lijkt Lukkien opnieuw te kiezen voor een tandem bestaande uit Tika de Jonge en Pelle Clement. Daardoor belandt Tygo Land wederom op de bank en is er plaats op de vleugel voor Jacob Ondrejka.

Ryan Metu, Tyrique Mercera en Elvis van der Laan zijn er niet bij tegen Excelsior. Wouter Prins keert terug van een blessure, maar lijkt vanaf de bank te beginnen.

FC Groningen en Excelsior trappen zondagmiddag om 16.45 uur af.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Jorg Schreuders, Thijmen Blokzijl, Marco Rente, Hans Hateboer; Tika de Jonge, Pelle Clement; David van der Werff, Thom van Bergen, Jacob Ondrejka; Brynjolfur Willumsson