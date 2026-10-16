FC Groningen in goede vorm richting thuiswedstrijd tegen Ajax

FC Groningen speelt aanstaande zondag in de eigen Euroborg tegen Ajax. Na twee overwinningen op rij wil de ploeg van trainer Dick Lukkien daar maar al te graag een derde aan toevoegen.

En mogelijkheden daartoe zijn er zeker. Neem alleen al de editie van vorig seizoen, toen de FC midden in de jacht op een plek in de play-offs voor eigen publiek een einde maakte aan een langdurige verliesreeks en met 3-1 wist te winnen van de Amsterdammers.

Zondag kan Groningen met een overwinning over Ajax heen wippen op de ranglijst. Na acht speelrondes staat De Trots van het Noorden op de zesde plek in de eredivisie met 14 punten, eentje minder dan de bezoekers die vijfde staan.

Terwijl bij FC het vertrouwen groot is na de overwinningen op PEC Zwolle (3-0) en Excelsior Rotterdam (1-5), zit Ajax in de hoek waar de klappen vallen. De recordkampioen hield twee punten over aan de laatste twee wedstrijden tegen respectievelijk Excelsior en NEC (beide thuis) en ging donderdagavond met 2-1 onderuit in Split tegen Hajduk, dat al 15 jaar niet was uitgekomen in een Europees hoofdtoernooi.

Opstelling FC

Lukkien heeft de beschikking over een nagenoeg fitte selectie. Voor Tyrique Mercera en Elvis van der Laan komt het treffen met Ajax nog te vroeg. Ryan Metu is een twijfelgeval.

De kans is aannemelijk dat Groningen met dezelfde elf namen als in Rotterdam aan de start verschijnt. Dat betekent dat Hans Hateboer wederom als linksback begint.

De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax begint zondagmiddag om 16.45 uur en is live te volgen op OOG Radio. De uitzending van OOG Sport Live begint om 16.00 uur.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Jorg Schreuders, Thijmen Blokzijl, Marco Rente, Hans Hateboer; Tika de Jonge, Pelle Clement; David van der Werff, Thom van Bergen, Jacob Ondrejka; Brynjólfur Willumsson