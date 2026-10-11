FC Groningen hervat competitie met ruime zege op Excelsior

FC Groningen is uitstekend begonnen aan het tweede blok van de competitie. Na een interlandbreak van drie weken werd op bezoek bij Excelsior de vierde overwinning van het seizoen geboekt (1-5).

Het duel tussen de nummers zeven en acht van de ranglijst werd in Kralingen afgewerkt onder een heerlijk najaarszonnetje en ging voor de bezoekers uitstekend van start.

Door geklungel achterin van Excelsior-aanvoerder Casper Widell kreeg Marco Rente de gelegenheid de bal diep op de helft van de Rotterdammers op te pikken en direct op doelman Stijn van Gassel af te gaan.

Rente bleef uiterst koel en opende de score al na zeven minuten voetbal.

Tien minuten later had Brynjólfur Willumsson de score al moeten verdubbelen, maar zijn wippertje werd door Van Gassel nog aangeraakt en verdween naast.

Discutabele penalty

Lange tijd leek er geen vuiltje aan de lucht voor de FC. Maar toen Jorg Schreuders na ruim een half uur spelen tot twee keer toe zijn handen niet kon thuishouden bij zijn directe tegenstander Ágúst Orri Thorsteinsson, kreeg de thuisploeg een discutabel toegekende strafschop. Inmenging van de VAR veranderde echter niets aan het besluit.

Vanaf elf meter prikte Irakli Yegoain raak.

Nog geen vijf minuten later heroverde Groningen de voorsprong. Tika de Jonge koos voor een vroege voorzet, die na gegrabbel van Van Gassel gepromoveerd werd tot eigen doelpunt van de doorgaans betrouwbare sluitpost.

De Jonge vierde zijn doelpunt samen met materiaalman Bert de Voogd.

Tweede helft

Op het uur kreeg ook Groningen een makkelijk gegeven penalty toen nota bene Schreuders naar de grond ging in het strafschopgebied. Ook nu werd scheidsrechter Richard Martens naar het scherm geroepen en bleef het besluit staan.

Thom van Bergen schoot vanaf de stip raak en maakte op die manier zijn vijfde treffer van het seizoen.

Dat gebeurde in een fase waarin de wedstrijd definitief het slot in ging. Na een lange uittrap van Etienne Vaessen en een combinatie tussen Pelle Clement en Willumsson, maakte de IJslander de 4-1 en daarmee ook zijn vijfde van de competitie.

In de blessuretijd maakte Rente met zijn hoofd ook nog zijn tweede en Groningens vijfde treffer.

Opstelling Excelsior Rotterdam: Stijn van Gassel; Eric da Silva Moreira (’65 Valentin Sulzbacher), Casper Widell, Jan Plug, Simon Janssen (’65 Kasey Bos); Lennard Hartjes, Rick Meissen, Irakli Yegoian; Aymen Sliti (’81 Alireza Jahanbakhsh), David Garden (’65 Mario Dominguez), Ágúst Orri Thorsteinsson (’65 Daniel van Vianen)

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Jorg Schreuders, Thijmen Blokzijl, Marco Rente, Hans Hateboer (‘72 Mark Csinger); Tika de Jonge, Pelle Clement; David van der Werff (‘84 Oskar Zawada), Thom van Bergen (‘84 Ryan Metu), Jacob Ondrejka (‘67 Tygo Land); Brynjólfur Willumsson (‘84 Niels Eggens)