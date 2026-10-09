FC Groningen, Donar en veel amateurvoetbal zaterdag in OOG Sport

Donar-speler Michael McCalister (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

FC Groningen, Donar en veel live amateurvoetbal zijn zaterdagmiddag de ingrediënten in het radioprogramma OOG Sport.

Na ruim twee weken interlandvoetbal hervat FC Groningen zondag de competitie in Rotterdam tegen Excelsior. FC Groningen staat na zeven wedstrijden met elf punten achtste in de eredivisie. Ook het verrassend goed presterende Excelsior heeft elf punten, maar staat op basis van het doelsaldo een plekje hoger. In OOG Sport een voorbeschouwing op dit duel.

Vrijdagavond (vanavond) is er een live-event in de Euroborg van de FC Groningen podcast Kon Veel Minder: Groen Licht. Het is de afsluitende avond van een serie podcasts, waarin een inkijkje gegeven wordt over de afgelopen transferperiode van FC Groningen. Hoe komen die transfers eigenlijk tot stand?

Daarnaast een terugblik op de wedstrijd van de basketballers van Donar tegen Leuven, waarin Donar met een ‘buzzer beater’ in de laatste seconde won.

Er is ook veel live amateurvoetbal. De koploper in de eerste klasse H, Velocitas 1897, ontvangt promovendus VKW. In de tweede klasse O is OOG Sport aanwezig bij de derby en topper tussen Groen Geel en Gorecht.

In de derde klasse D ontvangt de ongeslagen koploper Helpman FC Assen. In de vierde klasse F is een kraker tussen de ook nog foutloze koploper Oosterparkers en de nummer drie VV Groningen. Daarnaast hoor je tussenstanden van andere wedstrijden.

OOG Sport begint zaterdag om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur.