Extra geld voor schuldhulp in Groningen: “Eerder erbij zijn voorkomt dat problemen opstapelen”

Groningen gaat de aangekondigde Rijksmiljoenen voor vroegsignalering van schulden gebruiken om sneller achter de voordeur te komen bij inwoners met beginnende geldzorgen. Die toezegging doet wethouder Inge Jongman (ChristenUnie). Volgens de wethouder leidt snellere hulp niet alleen tot het oplossen van rekeningen, maar geeft het inwoners ook “rust in hun hoofd” op andere leefgebieden. Tegelijkertijd belooft ze scherp te monitoren dat de grotere instroom niet leidt tot langere wachtlijsten in de schuldhulpverlening.

Afgelopen week werd duidelijk dat het kabinet structureel 20 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor gemeenten om beginnende schulden op te sporen, met als doel om twee keer zoveel huishoudens als nu te bereiken. Wethouder Jongman verwelkomt het geld met open armen. “We zetten hier in Groningen al een hele tijd best wel stevig op in”, licht Jongman toe. “Afgelopen jaren is daar financieel én qua formatie bewust op ingestoken, zodat we meer mensen hebben die inwoners kunnen helpen. Deze extra middelen gaan ons hier enorm bij helpen.”

‘Rust in het hoofd’

Het sneller opsporen van betalingsachterstanden bij bijvoorbeeld de huur, energie of zorgverzekering is volgens de wethouder cruciaal. “Als je sneller hulp krijgt, kun je sneller inzetten op het voorkomen van betalingsachterstanden. We weten allemaal dat wanneer dit eenmaal begint, het heel snel cumuleert tot heel veel. Als we eerder contact hebben met inwoners, kunnen we het eerder aanpakken.”

Toch benadrukt Jongman dat de Groningse aanpak verder gaat dan enkel de rekeningen. Geldzorgen staan namelijk zelden op zichzelf. “Het is meer dan alleen het oplossen van schulden. Hoe eerder we erbij zijn en hoe eerder mensen ons toelaten in hun leven, hoe sneller we kunnen kijken wat er nog meer aan de hand is. We proberen dit breed aan te vliegen op andere leefgebieden. En als je daardoor rust in je hoofd krijgt, kun je ook stappen zetten op andere terreinen omdat hier dan meer ruimte voor ontstaat.”

Waarschuwing voor overbelaste schuldhulp

De toezeggingen van de wethouder volgen op vragen van de raadsfractie van PRO. Raadslid Stephanie Bennett wilde weten wat inwoners concreet gaan merken van de extra middelen. “Als gemeente willen wij er zijn voordat de problemen zich opstapelen”, aldus Bennett. “Maar vroegsignalering vraagt ook iets van ons. Het gaat erom wat we er vervolgens mee doen. Lukt het ons om het vertrouwen te winnen en passende ondersteuning te bieden?”

Bennett wees daarbij op waarschuwingen van schuldenexpert Nadja Jungmann, die stelt dat meer vroegsignalering kan leiden tot een overbelaste schuldhulpverlening en langere wachttijden. “Wat we niet willen is dat we aan de voorkant meer mensen bereiken, maar vervolgens aan de achterkant extra druk en wachttijden creëren”, waarschuwde het PRO-raadslid.

Wethouder Jongman erkent dat risico, maar garandeert dat de gemeente hierop anticipeert. “Wij willen ook absoluut niet dat dit leidt tot ongewenste wachtlijsten. We gaan kijken hoe we de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk kunnen inzetten en waar mogelijk structureel versterken. Er wordt scherp gekeken naar de effecten op de instroom, zodat we mensen zo nodig op andere manieren kunnen helpen. We willen mensen vroegtijdig aan de voorkant bereiken, maar ook aan de achterkant passende hulp blijven bieden.”

Het college belooft de raad op de hoogte te zullen houden over de voortgang.