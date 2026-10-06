Euvelgunnerbrug in Ring-Zuid volgende week twee nachten dicht voor jaarlijkse veiligheidstest

De Hoge Euvelgunnerbrug tijdens een opening - Foto via Aanpak Ring-Zuid

De Hoge Euvelgunnerbrug, de brug in de zuidelijke ringweg (N7) over het Winschoterdiep, gaat volgende week twee nachten dicht. Rijkswaterstaat en een aannemer gaan dan een jaarlijkse veiligheidstest uitvoeren.

Tijdens de test controleert Rijkswaterstaat onder meer de bediening van de brug, de veiligheidssystemen en de technische installaties. Ook wordt getest of de brug in verschillende situaties goed werkt. De Hoge Euvelgunnerbrug moet tijdens de test meerdere keren worden geopend. Daarom is een volledige afsluiting nodig.

Rijkswaterstaat voert de werkzaamheden ’s avonds en ’s nachts uit om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. De brug is daarom afgesloten van maandagavond (12 oktober) 20.00 uur tot dinsdagochtend (13 oktober) 06.00 uur. De nacht erop (van dinsdag 13 oktober tot woensdag 14 oktober) kan het verkeer ook niet over de brug op dezelfde tijden. Het verkeer wordt grotendeels omgeleid via de Europaweg, met naar verwachting maximaal tien minuten extra reistijd voor automobilisten.