Entree voormalige parkeergebouw Holland Casino wordt gesloopt

De ingang van de parkeegarage onder Holland Casino in 2008 - Foto via Google Maps - Streetview

Wethouder Rik van Niejenhuis verricht op maandag 19 oktober het startsein voor de sloop van de entree van het voormalige parkeergebouw van Holland Casino aan het Kattendiep.

De gemeente Groningen werd in 2025 eigenaar van het terrein en maakt nu ruimte voor een nieuwe invulling. De locatie staat leeg sinds een verwoestende brand, ruim negen jaar geleden. Het terrein is ongeveer 4.500 m² groot en ligt op een belangrijke plek in de binnenstad, aan de rand van het uitgaansgebied.

De gemeente Groningen werkt de komende jaren aan plannen voor een nieuwe invulling. Het doel is om de omgeving veiliger, groener en prettiger te maken. Dit jaar is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor de herontwikkeling van het terrein. Daarbij worden ook ideeën en aandachtspunten uit de buurt meegenomen. De eerste stap is het maken van een stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE). In dit document staat wat er op deze plek kan komen en welke regels daarbij horen.

Het maken van een definitief plan kost tijd. Daarom wordt ook gekeken naar een tijdelijke invulling van het terrein, zodat de plek weer open en beter zichtbaar wordt.