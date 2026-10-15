Elf nieuwe namen voor Noorderslag

Foto: Annemieke Wellin

ESNS heeft opnieuw elf namen bekendgemaakt voor Noorderslag 2027. Noorderslag is traditiegetrouw de afsluiter van ESNS, met enkel Nederlandse artiesten.

Op zaterdag 16 januari staan in De Oosterpoort artiesten als Isabèl Usher, Jet van der Steen, Hiigo, De Baron en Tramhaus op het podium. Jet van der Steen werd vorig jaar op Noorderslag uitgeroepen tot 3FM Talent. Tramhaus speelt een mix van post-hardcore, shoegaze en punkrock. De Baron brengt een mix van desertrock, Balkanbeats en het Nederlandse levenslied.

Andere artiesten zijn MAYTE (Friestalige alt-pop), Hilga (bekend van het nummer ‘Tankstation), The Bird Experience (psychedelische bluesrock met soul) en KRAM (een Iers-Nederlandse band die alternatieve postpunk).

Noorderslag maakt deel uit van ESNS. Tijdens Eurosonic, van 13 tot en met 15 januari, treden honderden artiesten op, op tientallen locaties in de stad.