Elektrische bezorgscooter door brand verwoest op de Zuilen in De Hoogte

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op de Zuilen in de wijk De Hoogte is dinsdagavond een elektrische bezorgscooter door brand verwoest. Bij het incident raakte niemand gewond.

De melding van de brand kwam rond 19.10 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit naar het adres werd gestuurd. “De bestuurder van de bezorgscooter was onderweg toen er op een gegeven moment rookontwikkeling ontstond”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “Even later sloegen de vlammen uit het voertuig.”

Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, kon niet worden voorkomen dat de scooter verloren ging. “Brandweerlieden hebben het vuur met één straal hogedruk geblust.”

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, maar kortsluiting in de accu wordt niet uitgesloten. Vanwege de bluswerkzaamheden was de straat enige tijd afgesloten voor het verkeer.