Eigenaresse Vinkhuizen Bar twee keer doelwit van overvallers in iets meer dan een jaar tijd

Foto via Politie.nl

De eigenaresse van de Vinkhuizen Bar aan de Siersteenlaan in Groningen is in de afgelopen jaren twee keer doelwit geweest van overvallers. In februari 2026 overvielen drie mannen haar bij haar woning in Sappemeer. Ruim een jaar eerder probeerden mannen haar auto tot stoppen te dwingen bij de A7.

De eerste poging tot beroving vond plaats in de nacht van 3 op 4 januari 2025. De vrouw reed rond 01.30 uur met haar neef naar huis in Sappemeer. Op de Rijksweg Oost botste een Nissan Qashqai achterop haar auto. Mannen met bivakmutsen stapten uit, sloegen tegen de autoruiten en probeerden het portier te openen. Maar de vrouw gaf gas en wist te ontkomen. De Nissan werd later uitgebrand teruggevonden langs de Rijksweg Oost.

Een getuige zag daarna enkele mannen, die waarschijnlijk Arabisch met elkaar spraken, richting de carpoolplaats Hoogezand-Sappemeer lopen. De Nissan was kort voor kerst 2024 gestolen vanaf de Verlengde Hereweg in Groningen. Ook de kentekenplaten bleken gestolen, begin januari 2025 vanaf de Goeman Borgesiuslaan in de wijk Helpman.

Jaar later overval op woning

In de nacht van 4 op 5 februari 2026 sloegen opnieuw drie mannen toe tegen de eigenaresse van de Vinkhuizen Bar. De vrouw kwam rond 02.15 uur thuis van haar werk. Toen ze bij haar woning aan de Slochterstraat in Sappemeer uit haar auto stapte, grepen de mannen haar vast en bedreigden haar met een vuurwapen. Een buurman hoorde haar schreeuwen en rende met een alarmpistool naar buiten. Daarop sloegen de overvallers op de vlucht.

Een van de mannen loste tijdens zijn vlucht een schot. De kogel vloog vlak langs de vrouw door het woonkamerraam en ketste af op een bloempot. Haar echtgenoot lag op dat moment in de woonkamer te slapen.

Politie zoekt informatie

De politie weet niet of bij beide incidenten dezelfde mannen betrokken waren. Het onderzoeksteam zoekt daarom informatie over de daders en de mogelijke link tussen de twee zaken. De politie houdt er rekening mee dat de overvallers de vrouw vooraf in de gaten hielden. Volgens het onderzoeksteam kenden maar weinig mensen haar woonadres.

Mensen die informatie hebben over de overvallen, de Nissan Qashqai of mogelijke betrokkenen kunnen die met de politie delen. Dat kan door te bellen met de Opsporingstiplijn (0800 – 6070), Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of het Team Nationale Inlichtingen (088 – 661 77 34). Online informatie (tekst, foto’s of camerabeelden) kan via deze link naar de website van de politie. Houd in alle gevallen zaaknummer PL0100-2026031388 bij de hand.