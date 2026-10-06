Eeuw oude biljartclub De Metropole viert jubileum in De Harmonie

Foto: Gemeente Groningen via Facebook

Biljartclub De Metropole vierde afgelopen donderdag het 100-jarig bestaan. Daarom kwam wethouder Jalt de Haan langs met een klein cadeautje.

In de biljartzaal van Sociëteit De Harmonie reikte De Haan een cheque uit van 150 euro, waarmee de relatief kleine biljartclub nieuwe clubgilets kan aanschaffen.

“Als wethouder heb je het genoegen om bij veel clubs en verenigingen op bezoek te komen”, vertelt De Haan over zijn komst naar De Harmonie voor De Metropole. “Vaak heeft dat een mooie reden. De reden dat ik hier vandaag aanwezig mag zijn, is ook zeer bijzonder. Een eeuw bestaan is echt een mijlpaal om trots op te zijn. Persoonlijk vind ik het leuk om af en toe te poolen, maar echt biljarten is een vak apart. Ik vind het erg knap als mensen dat goed kunnen. Dat is mooi om te zien.”