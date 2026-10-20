Eerste editie festival BioPop in de Biotoop vrijwel uitverkocht: “Laat zien hoe waardevol deze plek is”

Foto: Paul Blom

De eerste editie van het festival BioPop, dat komende zaterdag plaatsvindt in de Biotoop in Haren, is nagenoeg uitverkocht. Volgens organisator Alex Gaaikema laat het evenement zien wat voor mooie, bruisende plek de Biotoop is. “Het staat duidelijk op de kaart bij inwoners uit de regio.”

Alex, komende zaterdag is het zover. Hoe gaat het met de voorbereidingen?

“Het gaat zo goed dat we inmiddels kunnen zeggen dat we praktisch uitverkocht zijn. Toen we dit festival bedachten ben ik altijd optimistisch geweest: dit gaat lukken. Maar absolute zekerheid heb je vooraf natuurlijk nooit. Inmiddels zijn er 220 kaartjes verkocht, terwijl we maximaal 250 bezoekers kunnen ontvangen. Daarmee zijn we nagenoeg uitverkocht en zal de online kaartverkoop ook snel stoppen.”

Voor de mensen die het gemist hebben: wat is BioPop precies?

“Ik wilde graag een avond organiseren waarop lokale muzikanten een volwaardig podium krijgen en waar inwoners uit de omgeving naar verschillende bands kunnen komen luisteren. Dit idee heb ik neergelegd bij de Biotoopvereniging en de Vrienden van de Biotoop, waarna we het samen zijn gaan uitwerken. Daaruit is een festival ontstaan dat plaatsvindt in Vleugel F. Er gaan zes bands optreden en er wordt een mooie combinatie gemaakt met kunst én een heerlijke jaren ’80-sfeer.”

Hoe gaat de avond er ongeveer uitzien?

“De deuren gaan om 16.15 uur open en het programma begint om 16.30 uur. De kunst beleef je al voordat de eerste band het podium op gaat: meerdere kunstenaars werken aan installaties bij de hoofdingang, bij de trap en in de loopbrug richting Vleugel F. Dit zal gepaard gaan met lichteffecten die, wanneer het donker is, heel mooi te zien zullen zijn. Op het podium zijn er optredens van Zum Beispiel (alternatieve pop-rock), Undertow (Americana-folk), The Monroes (Americana, garagesurfpop), Lyssa (garagerock, funk), Captain J. Wright (Indiesoul, psychedelica) en Los Helpmen (funk, soul). Iedere band speelt 45 minuten. Alles ademt een jaren tachtig-sfeer, onder meer door het gebruik van blacklights. Deze lampen geven een paars/blauwe gloed dat met de jaren tachtig wordt geassocieerd. Ook de stroboscoop is aanwezig, al zetten we die vanwege bezoekers met epilepsie uiteraard zo beperkt mogelijk in.”

De voorbereidingen. Hoe gaat het daarmee?

“Heel goed! Er staat een groep van veertig vrijwilligers klaar om te helpen bij het inrichten en om van het festival een succes te maken. Vrijdag starten we met opbouwen. Dat er zoveel mensen willen helpen is echt fantastisch. BioPop is overigens een niet-commercieel feest: de opbrengsten en bijdragen van fondsen en sponsoren worden volledig gebruikt om de ticketprijs zo laag mogelijk te houden.”

Zijn de bands er zelf ook al klaar voor?

“Wat ik gehoord heb wel. Zelf speel ik als drummer in de band Undertow. Komende donderdag hebben we nog een repetitie gepland staan, maar in de muziek geldt: als je nu pas moet beginnen met instuderen, ben je te laat. Onze setlist ligt klaar en ook van de andere bands weet ik dat ze al flink wat vlieguren hebben gemaakt. Dat komt dus helemaal goed.”

Dat er zoveel belangstelling is, wat zegt dat over de Biotoop?

“Dat heel veel mensen deze plek een warm hart toedragen en dat het een prachtige, bruisende locatie is. Zelf woon en werk ik nu dertien jaar in het gebouw. Van de ontwikkeling die het doormaakt word ik heel blij. In het begin gebeurde hier heel weinig, maar de afgelopen jaren zijn er ontzettend veel activiteiten bijgekomen. Daardoor wordt het hier steeds leuker. Dat komt ook mede door de nieuwe ondernemers die Vleugel F uitbaten. Dat zijn hele mooie ontwikkelingen.”

Toch is de toekomst van de Biotoop al langere tijd onzeker…

“Wij hebben de hoop dat we hier nog heel lang door kunnen gaan. Juist op zulke plekken, noem het rafelrandjes, gebeuren de leukste en tofste dingen, die enorm gewaardeerd worden. Kijk naar onze open dagen waar ontzettend veel publiek op afkomt, of naar dit festival. De stille hoop is wellicht ook dat er komende zaterdag een politicus of wethouder tussen de gasten staat, om met eigen ogen te zien hoe waardevol deze plek is.”

Dit is de allereerste editie. Komt er een vervolg?

“Het is nog te vroeg om dat met honderd procent zekerheid te zeggen, maar het is absoluut onze intentie. Daar gaan we wel voor.”

Meer informatie over het festival vind je op deze website.