Eerste aflevering ‘Bureau Groningen’ maakt veel los bij kijkers

De presentatie van de twaalf deelnemende agenten eerder dit jaar.

De eerste aflevering van Bureau Groningen, die donderdagavond op RTL 4 werd uitgezonden, heeft veel reacties opgeleverd. Vooral de beelden van een overleden man in het water bij de H.N. Werkmanbrug bij het Groninger Museum maken indruk, laten kijkers weten via sociale media.

In de aflevering (die ruim een miljoen kijkers trok op RTL 4 en Videoland) treffen agenten het lichaam aan. Ze wachten op de brandweer voordat ze de man uit het water halen. De beelden laten zien voor welk dilemma de agenten staan: ze willen hulp bieden, maar moeten ook rekening houden met mogelijk bewijsmateriaal. Op sociale media reageren kijkers op de hoeveelheid beelden van de overleden man. Ook vragen ze zich af wat de beelden betekenen voor zijn nabestaanden.

De eerste aflevering laat ook andere situaties zien waarmee de Groningse agenten te maken krijgen. Zo gaan ze af op een mogelijke mishandeling en proberen ze een klein wit hondje te vangen dat over de snelweg loopt. Het lukt niet om de hond te pakken. Kijkers vragen zich op sociale media af hoe het met het dier is afgelopen.

Bureau Groningen is vanaf nu elke donderdag om 20.30 uur te zien op RTL 4 en Videoland. OOG sprak eerder deze week met twee agenten met wie presentator Ewout Genemans het afgelopen jaar meeliep. Deze reportage kijk je hieronder terug.