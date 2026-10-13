Drie maanden cel voor verwarde man (28) die door agenten uit brandende auto werd gesleurd

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft 90 dagen celstraf gekregen, omdat hij in mei jongstleden in verwarde toestand een auto in brand liet vliegen aan de S.O.J. Palmelaan in Groningen.

De man zat in de nacht van 11 op 12 mei 2026 om nog steeds onduidelijke reden in de auto. De man verklaarde dat hij daar een sigaretje rookte. Hoe er een jerrycan met brandbare vloeistof naast hem terechtkwam, weet hij nog steeds niet. Desalniettemin vatte de inhoud van de jerrycan vlam. De politie kreeg kort na middernacht een melding over de daaropvolgende autobrand en agenten zagen bij aankomst dat de man nog binnen zat. Ze trokken hem uit de auto en hielden hem meteen aan. De brandweer probeerde het vuur te blussen, maar de Toyota brandde volledig uit. Twee andere geparkeerde auto’s raakten beschadigd, evenals het wegdek.

Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigde de man in eerste instantie van opzettelijke brandstichting en eiste 155 dagen celstraf (met aftrek van de tijd die de man al in voorarrest had doorgebracht). Volgens het OM had de man de jerrycan mogelijk zelf meegenomen en wees de aanwezigheid van twee aanstekers in zijn zakken op opzet. Maar de advocaat van de man vroeg om vrijspraak. Volgens de verdediging stond niet vast hoe de brand ontstond. De man had verklaard dat hij rookte. Mogelijk viel zijn sigaret in de jerrycan, maar ook dat kon niet worden vastgesteld.

De rechtbank vond ook onvoldoende bewijs voor brandstichting. Het was niet duidelijk van wie de jerrycan was, hoe die in de auto terechtkwam en wat erin zat. Maar dat neemt voor de rechtbank niet weg dat de 28-jarige man verantwoordelijk is voor de brand, omdat hij zonder toestemming in de auto van iemand anders zat, naast een jerrycan met onbekende inhoud. Hij had extra voorzichtig moeten zijn met open vuur in de buurt van die jerrycan.

De rechtbank hield bij de straf rekening met de persoonlijke omstandigheden van de man. Hij vertoonde verward gedrag en medische informatie wees op een psychische aandoening. De rechtbank vindt het zeer waarschijnlijk dat die aandoening invloed had op zijn handelen. Daarom rekent de rechter hem de brand minder zwaar aan. De man kreeg 90 dagen gevangenisstraf, met aftrek van de tijd die hij al in politie- en voorarrest had doorgebracht.

De eigenaresse van de auto vroeg om een schadevergoeding van bijna tweeduizend euro. De rechtbank besloot echter dat de auto niet zoveel waard was en dat de eigenaresse ook geen immateriële schade had geleden door de brand. Daarom keek de rechtbank alleen naar de dagwaarde van de auto en besloot dat de man duizend euro aan de eigenaresse moet vergoeden.