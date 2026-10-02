Drie gebouwen domineren uitreiking Groninger Architectuurprijs, met twee keer ‘goud’ voor Voltage

Voltage - Foto: Dennis De Smet

Voltage op het Europapark heeft vrijdag zowel de vakjury als de publieksjury van de Groninger Architectuurprijs 2026 overtuigd en was daarmee vrijdagavond de grote winnaar tijdens de prijsuitreiking in de voormalige zuurstoffabriek aan de Pop Dijkemaweg.

Het woongebouw Voltage aan de Tonkensstraat, gebouwd in opdracht van woningcorporatie Nijestee, werd ontworpen door Korth Tielens Architecten en LAOS landscape urbanism. Het pand met zeven woonlagen in een T-vorm werd in de zomer van 2025 opgeleverd en bestaat uit 77 sociale huurwoningen en 31 middenhuurwoningen.

De vakjury, dit jaar uit Arnhem, gaf de tweede prijs aan buurtcentrum Bij Van Houten in de Oosterparkwijk. Het buurtcentrum werd in maart dit jaar officieel geopend. Het is een herbestemming van een schoolgebouw dat oorspronkelijk door S.J. Bouma werd ontworpen. De Unie Architecten maakte het ontwerp in opdracht van de gemeente Groningen en Stichting Bij Van Houten.

Voltage, Bij Van Houten en gerenoveerde woning in Oosterhogebrug domineren architectuurprijzen

De vakjury reikte dit jaar geen derde prijs uit. Wel introduceerde de jury een nieuwe prijs: de Gouden Badeend. Die ging naar de renovatie van een voormalige bedrijfswoning aan de Timpweg, die door Studio OLM werd verbouwd tot woonhuis en verduurzaamd.

De publieksjury, bestaande uit zeven Groningers, koos voor precies dezelfde drie gebouwen. De prijs die zij mochten uitreiken, ging eveneens naar Voltage. Op de plekken twee en drie wisselden de woning aan de Timpweg en buurtcentrum Bij Van Houten van medaille, met respectievelijk een tweede en derde plek.

Bij de online verkiezing kreeg Bij Van Houten de meeste stemmen en viel het buurtcentrum voor de derde keer in de prijzen.

Drie prijzen niet uitgereikt

De Boumaprijs werd dit jaar niet uitgereikt. De prijs is teruggegeven aan de stad, met de opdracht om zorgvuldig om te gaan met wat er al is. Ook de Groninger Architectuur- en Landschapsprijs (GALA) werd dit jaar niet uitgereikt. Volgens stadsbouwmeesters Michiel Van Driessche en Ben van der Meer ontbrak het bij de inzendingen aan voldoende kwaliteit om de prijs toe te kennen.

De GRONIEK, een prijs van bouwmeester ‘versterking’ Dianne Maas-Flim, schuift een jaar door. Maas-Flim blijft een jaar langer aan en stelt daarom ook de laatste editie van de prijs uit tot 2027. Die editie wordt de afsluiting van haar bouwmeesterschap.

Over de Groninger Architectuurprijs

Bij de Groninger Architectuurprijs draait alles om de mooiste ontwerpen. Jaarlijks wordt er aan de hand van inzendingen de balans opgemaakt van de Groninger architectuur. Met de prijs wordt aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving en het belang van zorgvuldig ontwerp.

De prijs is een initiatief van de Stichting Dag van de Architectuur Groningen, GRAS en Atelier Stadsbouwmeester, als onderdeel van de Groninger Architectuurmaand.